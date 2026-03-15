Irán afirmó que varios países iniciaron conversaciones para asegurar el paso de barcos por el estrecho de Ormuz

El canciller Abbas Araqchi afirmó que distintos gobiernos ya iniciaron contactos con Teherán para garantizar el tránsito de buques por la estratégica vía marítima.

El canciller iraní Abbas Araqchi aseguró que varios países ya iniciaron contactos con Teherán para discutir el tránsito seguro de buques por el estrecho de Ormuz.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi , afirmó que varios países se acercaron a Teherán para dialogar sobre el tránsito seguro de buques a través del estrecho de Ormuz. El funcionario aseguró que Irán está dispuesto a discutir mecanismos que permitan garantizar la navegación en este punto clave para el comercio energético mundial.

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Durante una entrevista televisiva, el canciller explicó que diferentes gobiernos manifestaron interés en conversar con Irán sobre el paso de embarcaciones por esta ruta marítima, por donde circula una parte significativa del petróleo y el gas que se transporta en el planeta.

Araqchi señaló que su país está dispuesto a mantener conversaciones con los Estados interesados en asegurar el tránsito de sus barcos. “Estamos abiertos a países que quieran hablar con nosotros sobre el paso seguro de sus buques” , expresó el ministro durante su participación en CBS News.

El funcionario aclaró que distintos gobiernos ya iniciaron contactos con Teherán para discutir esta cuestión, aunque evitó mencionar nombres concretos. “No puedo mencionar a ningún país en particular, pero varios países se han acercado para hablar sobre el paso seguro de sus buques” , señaló.

Sin embargo, Araqchi explicó que la decisión final sobre el tránsito marítimo no depende exclusivamente del gobierno civil. Según indicó, las autoridades militares iraníes tienen la última palabra respecto a las condiciones de navegación en el estrecho.

Irán afirmó que está dispuesto a dialogar con gobiernos extranjeros sobre el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

La decisión final depende de las fuerzas armadas iraníes

El canciller remarcó que el control del estrecho forma parte de las responsabilidades de las fuerzas militares de Irán. “Esto depende de nuestros militares, y ya han decidido permitir que un grupo de buques de distintos países pase de forma segura, por lo que les proporcionamos seguridad para ese tránsito”, afirmó.

El sábado, dos petroleros que tenían como destino India lograron atravesar el estrecho de Ormuz. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores indio confirmó a CNN que las embarcaciones pudieron completar su trayecto por esta vía estratégica.

buque estrecho ormuz Según Irán, las fuerzas militares del país tienen la decisión final sobre las condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz. Reuters

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte energético. Por allí transita habitualmente alrededor de una quinta parte del petróleo crudo que se comercializa a nivel global.

Irán descarta un alto el fuego con EEUU

En la misma entrevista, Araqchi también se refirió al conflicto en curso con Estados Unidos. El ministro aseguró que Irán no está solicitando actualmente un alto el fuego ni negociaciones con Washington.

El canciller sostuvo que el país está preparado para continuar el enfrentamiento si fuera necesario. Según afirmó, las autoridades iraníes consideran que la prioridad es mantener la capacidad de defensa frente a cualquier agresión externa.

“Estamos listos para defendernos el tiempo que sea necesario”, concluyó el funcionario, en medio de la creciente tensión regional que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.