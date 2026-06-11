La mesa política se reúne como respaldo a Adorni y la incógnita pasa por Bullrich

La cúpula política del Gobierno se verá las caras este jueves a las 13.30. El encuentro coincidirá con el inicio del Mundial, el cumpleaños de la exministra y los datos de la presentación patrimonial del jefe de Gabinete.

A horas del inicio del Mundial y tras meses de idas y vueltas, Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada patrimonial y buscó dar por cerrada una de las polémicas que más incomoda al Gobierno. El movimiento llegó en la previa de la reunión de la mesa política convocada para este jueves a las 13.30, donde la administración libertaria intentará exhibir una señal de cohesión interna frente a la agenda que monopolizó el debate político.

La presentación del documento era esperada desde hace semanas. El tema escaló en las últimas horas luego de conocerse que tanto Adorni como su esposa se incorporaron al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la denominada ley de inocencia fiscal, una herramienta impulsada por la propia administración nacional.

En el entorno del funcionario sostienen que la adhesión al esquema tributario buscó simplificar la presentación impositiva y rechazan que se trate de un mecanismo para blanquear fondos o regularizar activos no declarados. Esa explicación fue repetida durante toda la jornada del miércoles por distintas voces del oficialismo.

Con la declaración jurada ya presentada, en Balcarce 50 consideran que el eje de la discusión cambia. La estrategia oficial apunta ahora a mostrar un respaldo explícito de los principales integrantes del Gabinete durante la reunión de la mesa política, un ámbito que en los últimos meses se transformó en una herramienta para ordenar mensajes y contener tensiones internas.

La convocatoria llega en un momento particular. El inicio de la Copa del Mundo promete absorber buena parte de la atención pública y en el oficialismo apuestan a que el calendario deportivo contribuya a bajar la intensidad de una controversia que ocupó varios meses de la agenda mediática.

Sin embargo, no todas las miradas estarán puestas sobre Adorni. En la previa del encuentro comenzó a crecer la expectativa sobre la actitud que adoptará Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad, quien esté jueves cumple años, viene manteniendo un perfil más reservado respecto de la discusión patrimonial y su presencia en la reunión será observada como un termómetro del equilibrio interno dentro del gabinete libertario.

La reunión también servirá para repasar la agenda parlamentaria y los principales desafíos de gestión para el segundo semestre. La intención de la Casa Rosada es recuperar centralidad sobre temas económicos y de gestión luego de varios días en los que la discusión pública giró alrededor de la situación patrimonial de uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei.

Por eso, más que una reunión de rutina, el encuentro de este jueves aparece como una puesta en escena política. Con Adorni ya habiendo cumplido con la presentación de su declaración jurada, el Gobierno buscará transmitir normalidad y cerrar filas. La duda que persiste es si todos los integrantes de la coalición oficialista están dispuestos a protagonizar esa foto con el mismo entusiasmo.