México y Sudáfrica abren un Mundial 2026 histórico: tres sedes, 48 equipos y Argentina como campeona defensora

El encuentro está previsto para las 16hs. En la previa se llevará a cabo la ceremonia inaugural, con Shakira y Andrea Bocelli como protagonistas centrales.

México y Sudáfrica abrirán este jueves una nueva edición del Mundial de la FIFA . El encuentro comenzará a las 16hs y se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca. Por primera vez en la historia, el certamen tendrá 48 equipos y se disputará en tres países: EEUU y Canadá oficiarán de anfitriones de la cita mundialista junto a los aztecas. Argentina llega como vigente campeona y candidata a defender el título. España y Francia, las otras favoritas. Durante la jornada habrá tres ceremonias de apertura: Shakira y Andrea Bocelli serán protagonistas centrales en el DF.

El Tri y los sudafricanos darán el puntapié inicial a la vigesimotercera edición del torneo en el que se jugarán un total de 104 partidos. El encuentro de esta tarde corresponde a la primera fecha del Grupo A , que integran también Corea del Sur y Chequia . Los mexicanos jugarán en su país la totalidad de su fase de grupos , en lo que es la Copa del Mundo más grande de la historia.

El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México , recinto histórico que también albergó las inauguraciones mundialistas de 1970 y 1986. También fue protagonista del triunfo del histórico triunfo del Brasil de Pelé ante Italia por 4 a 1 y de dos icónicas victorias de la Argentina de Diego Maradona: ante Inglaterra, donde tuvo lugar la "Mano de Dios" y el mejor gol de los mundiales; y en la final frente a Alemania (3-2).

Los mexicanos y el combinado africano volverán a verse las caras en la apertura de un Mundial luego del encuentro que disputaron en Sudáfrica 2010. En aquella oportunidad, también un 11 de junio, igualaron 1 a 1 en el Estadio Soccer City de Johannesburgo con goles de Siphiwe Tshabalala y del central Rafael Márquez. El grupo lo completaban Uruguay y Francia. Los sudamericanos se clasificaron en primer lugar, mientras que los mexicanos accedieron a octavos gracias quedar en el segundo puesto. Los franceses terminaron últimos.

En esta oportunidad, el técnico Javier Aguirre buscará hacer valer la localía. En la previa, se impuso en los tres amistosos que jugó: 1 a 0 ante Australia, 5 a 1 ante Serbia y 2 a 0 frente a Ghana. Con Raúl Jiménez como estandarte, los mexicanos aspiran a superar los cuartos de final, hecho que hasta ahora les fue esquivo. En 1970 y 1986, ambas como anfitrión, se quedó a las puertas de las semifinales: en la primera ocasión cayó 4-1 con Italia, mientras que en la segunda perdió por penales con Alemania.

Sudáfrica iniciará su cuarta participación en mundiales. En esta oportunidad, buscará acceder a octavos de final por primera vez en su historia. Hasta el momento, los dirigidos por el belga Hugo Broos intentarán sortear la fase de grupos. El técnico lleva a mayoría de jugadores de la Betway Premiership, liga local del país, en la que se destacan las convocatorias de dos equipos en particular: 8 jugadores del Mamelodi Sundowns y 8 del Orlando Pirates. Mientras que un jugador del Welele, uno del Polokwane City y otro del Kaiser Chiefs completan la lista definitiva.

Wilton Sampaio es el elegido por FIFA para arbitrar en el partido. Desde su designación como árbitro de la FIFA ha dirigido en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias sudamericanas y en el Mundial de Qatar 2022 fue uno de los jueces con mayor presencia en el torneo con cuatro partidos en total.

SHAKIRA @Shakira

Ceremonia de apertura: piden hasta u$s21.000 por entradas de reventa

La apertura del Mundial en México será la primera de tres ceremonias inaugurales, en una edición especial donde también se celebrarán eventos similares en Canadá y Estados Unidos. FIFA ha anunciado que la apertura del Mundial se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la ceremonia comenzará a las 11:30 a.m., hora local.

La ceremonia previa contará con la presencia de Shakira junto a otros artistas de talla mundial. Además se sumarán al show Andrea Bocelli, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos ellos darán vida al álbum oficial del torneo, en un evento pensado para unir a fanáticos de distintas partes del mundo.

A horas del inicio, de acuerdo a la plataforma global de ventas de entradas Stubhub, aún había tickets disponibles. El precio de reventa de los boletos para el encuentro de este jueves arranca en los u$s2.400, en ubicaciones localizadas en el anillo superior, detrás de uno de los arcos. Para las plateas laterales ubicadas en el anillo medio del estadio, el precio oscila entre los u$s2.400 ($3.5 millones) y los u$s4.100 ($6 millones).

Los más cotizados son los tickets que permiten acceder a una ubicación cercana al campo de juego del Estadio Azteca, con valores que rondan los u$s4.800 ($7 millones) y puede llegar hasta los u$s6.060 ($8.8 millones). En el caso de las entradas que se comercializan a través de la plataforma Viagogo, los valores alcanzan cifras exorbitantes. En los sectores más codiciados del estadio ascienden desde los u$s15.800 ($23 millones) hasta los u$s21.000 ($32 millones).

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Las ceremonias en EEUU y Canadá

El viernes 12 de junio, el Estadio Toronto vibrará mucho antes de la primera función de la selección de Canadá. Michael Bublé, Alanis Morissette, Elyanna, Jessie Reyez, Alessia Cara, William Prince, Vegedream, Nora Fatehi y Sanjoy serán los encargados de animar al público. El inicio el choque entre los locales y Bosnia Herzegovina está pactado para las 16:00.

Ese día, Estados Unidos también iniciará su camino en el Mundial 2026 ante la Paraguay de Gustavo Alfaro. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla serán algunos de los artistas que se harán cargo de la ceremonia de apertura. El choque entre los norteamericanos y los guaraníes dará comienzo a las 22:00.

En cuanto a la Argentina, llega como el campeón defensor tras el título obtenido en Qatar en 2022, al derrotar a Francia en la final disputada en Lusail. Los dirigidos por Lionel Scaloni integrarán el Grupo J, que los enfrentará ante Argelia, Austria y la debutante Jordania. A priori, parece un camino sencillo, pero Argentina no se podrá relajar y deberá mirar de reojo la próxima fase, ya que Uruguay y España asoman como posibles rivales. El debut será el martes 16 a las 22hs ante Argelia.

Probable equipo de México

Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Probable equipo de Sudáfrica

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis.

México vs. Sudáfrica: por dónde ver el partido en el país

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica lo podrás ver en: