Estados Unidos entre el Mundial y las fronteras

La máxima competencia futbolística que comienza este jueves obliga a la administración Trump a gestionar una tensión cada vez más presente en el orden internacional: cómo conciliar las exigencias de la conectividad global con una creciente demanda de control sobre las fronteras.

La organización del evento deportivo en Estados Unidos genera tensión entre la necesidad de apertura y el control fronterizo.

Los grandes acontecimientos deportivos suelen ser una oportunidad para que los países anfitriones proyecten una determinada imagen de sí mismos. El Mundial de fútbol de 2026 no es una excepción. Pero, en el caso de Estados Unidos , la competición llega acompañada de una circunstancia singular: coincide con una administración que ha convertido el control migratorio en uno de los ejes centrales de su proyecto político.

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Tres cuartas partes de los partidos del torneo se disputarán en territorio estadounidense. Millones de aficionados, periodistas, dirigentes, patrocinadores y trabajadores vinculados al campeonato deberán atravesar las fronteras del país en pocas semanas. Y eso obliga a compatibilizar dos imperativos que no siempre responden a la misma lógica.

Por un lado, la organización del mayor espectáculo deportivo del planeta exige movilidad, rapidez en la emisión de visados y una estrecha coordinación internacional. Por otro, la Casa Blanca considera que el control de las fronteras constituye una cuestión de soberanía y una expresión de autoridad del Estado.

La convivencia entre ambas lógicas ya ha empezado a generar algunas tensiones.

Durante los últimos meses, la administración Trump flexibilizó algunos procedimientos para facilitar el ingreso de aficionados y participantes del Mundial, al tiempo que amplió las excepciones a las restricciones de viaje para determinados eventos deportivos internacionales. Las exigencias del torneo obligaron a introducir ciertos ajustes, pero sin modificar la lógica política que sustenta el enfoque migratorio de la Casa Blanca.

Ese equilibrio explica por qué las autoridades estadounidenses han intentado diferenciar entre la inmigración permanente y los flujos temporales asociados al torneo. Desde la perspectiva de Washington, ambas cuestiones pertenecen a categorías distintas: una responde a necesidades logísticas y económicas, y la otra, a una definición de seguridad nacional y soberanía.

La distinción, sin embargo, no siempre resulta sencilla.

Las controversias por los retrasos en la concesión de visados, las dificultades experimentadas por algunos aficionados y el caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan -que finalmente no pudo ingresar a Estados Unidos pese a haber sido designado por la FIFA- revelaron hasta qué punto las decisiones migratorias pueden interferir con la organización de un acontecimiento global.

La situación también ha colocado a la FIFA en una posición incómoda.

La organización que preside Gianni Infantino necesita preservar la neutralidad política del torneo, pero depende al mismo tiempo de la cooperación de los países anfitriones. La respuesta de la entidad ha sido pragmática: evitar confrontaciones públicas con Washington y subrayar que las decisiones migratorias son una prerrogativa exclusiva de los Estados.

Para la administración Trump, sin embargo, el desafío es otro.

La celebración del Mundial constituye una oportunidad de proyección internacional y una fuente de beneficios económicos y políticos. La Casa Blanca no tiene incentivos para permitir que las restricciones migratorias terminen empañando la competición. Pero tampoco parece dispuesta a modificar sustancialmente una política que ocupa un lugar central en la identidad del movimiento MAGA.

De hecho, las declaraciones del presidente sobre la necesidad de garantizar que ingresen “las personas correctas” reflejan precisamente ese intento de equilibrio. El mensaje busca tranquilizar a quienes esperan un torneo abierto al mundo, sin abandonar el discurso de firmeza fronteriza que constituye uno de los principales activos políticos del trumpismo.

El problema es que el Mundial no se desarrolla en un vacío geopolítico.

Las tensiones con Irán, las restricciones impuestas a ciudadanos de varios países africanos y de Oriente Medio, así como las preocupaciones expresadas por organizaciones de derechos humanos respecto de eventuales operativos migratorios durante la competición, han convertido algunas decisiones administrativas en cuestiones diplomáticas.

En cierto sentido, el Mundial de 2026 puede terminar funcionando como una prueba de estrés para la política migratoria estadounidense. No porque vaya a alterar sus fundamentos, sino porque expondrá a una escala inédita la relación entre soberanía nacional y conectividad global.

Y eso refleja una transformación más amplia.

Durante décadas, la globalización se apoyó en la premisa de que la creciente interdependencia económica conduciría a fronteras cada vez más abiertas. La experiencia reciente parece indicar algo diferente. Las sociedades continúan demandando protección y los Estados continúan reivindicando mayores capacidades de control sobre sus fronteras.

Trump no es el único dirigente que interpreta esa tendencia. Pero será, probablemente, el primero en tener que gestionarla mientras organiza el evento más globalizado del planeta.

Y esa circunstancia convierte al Mundial de 2026 en algo más que una competición deportiva: en una ventana privilegiada para observar algunas de las contradicciones que definen al orden internacional contemporáneo.