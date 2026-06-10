El BCRA mantuvo un ritmo fuerte de compras pero las reservas se hundieron u$s274 millones ante la baja del oro

La autoridad monetaria adquirió otros u$s121 millones y elevó el saldo comprador de junio a u$s750 millones. Sin embargo, las reservas brutas retrocedieron u$s274 millones, afectadas por la baja del oro

El Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado oficial y ya superó la meta anual de acumulación, aunque la caída del oro volvió a impactar sobre las reservas.

El Banco Central (BCRA) volvió a sostener este miércoles 10 de junio un ritmo fuerte de compras en el mercado cambiario, pero las reservas internacionales brutas retomaron la baja por el impacto negativo de la cotización del oro . La autoridad monetaria adquirió otros u$s121 millones en el mercado oficial y llevó el saldo comprador de junio a u$s750 millones.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.419 millones , por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en u$s10.000 millones. El dato confirma que el BCRA sigue del lado comprador, aunque en un mercado donde la dinámica de oferta y demanda privada empieza a cobrar más relevancia.

Las reservas internacionales brutas , en tanto, cayeron u$s274 millones y finalizaron en u$s47.558 millones . La baja se explicó, principalmente, por el efecto contable de la caída del oro , que retrocedió 4,37% y habría restado cerca de u$s345 millones al valor de las tenencias del Central.

Entre las principales monedas de la canasta del DEG, el euro retrocedió 0,04% frente al dólar, el yuan se depreció 0,05%, el yen avanzó 0,12% y la libra cayó 0,07%. Como las reservas se informan en dólares, estos movimientos también pueden generar variaciones contables sobre los activos denominados en otras monedas.

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó por segunda rueda consecutiva y cerró en $1.431 , con una caída diaria de 0,69%. De esta manera, el tipo de cambio oficial profundizó la corrección iniciada en la jornada previa y se alejó de los máximos recientes.

Aun así, la cotización continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este miércoles se ubicó en $1.742,24. La distancia contra el límite superior se mantuvo en torno al 18,93%, lo que todavía deja margen para que el BCRA compre divisas sin activar intervenciones defensivas.

Embed

El dólar oficial volvió a bajar y los paralelos acompañaron la corrección

La rueda cambiaria mostró una nueva pausa en el avance del dólar oficial, después de varias jornadas de mayor presión sobre el tipo de cambio. En el segmento de contado, el volumen operado fue de u$s524 millones. En ese marco, las compras del BCRA representaron cerca del 23% del volumen negociado.

A nivel minorista, el dólar oficial promedio relevado por el BCRA se ubicó en $1.464,95, con una suba diaria de 0,08%. Entre las cotizaciones financieras, el MEP retrocedió 0,40% hasta $1.452,30, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 0,30% y se ubicó en $1.512,54.

El dólar blue también operó en baja y cerró en $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña. De esta manera, la brecha entre el oficial y el blue se mantuvo en torno al 1,33%, todavía en niveles bajos para los parámetros históricos del mercado cambiario argentino.

En futuros, los contratos operaron con bajas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027, con una variación promedio negativa de 0,74%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.445 para fines de junio y de $1.617,50 para diciembre.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,33% mensual para junio, equivalente a 15,92% anualizado, y en 1,60% mensual para julio, equivalente a 19,23% anualizado. Por contrato, junio cayó 0,62%, julio 0,68%, agosto 0,73%, septiembre 0,75%, octubre 0,61%, noviembre 0,94%, diciembre 0,74%, enero 0,81%, febrero 0,80%, marzo 0,78%, abril 0,77% y mayo 1%.

El BCRA compra más, pero administra su impacto sobre el spot

La continuidad de las compras se dio en un contexto en el que el mercado sigue evaluando si los movimientos recientes del dólar responden a una presión transitoria o al inicio de un nuevo equilibrio cambiario. La menor participación del BCRA en algunas ruedas previas había sido leída por analistas como una señal de que la autoridad monetaria buscaba evitar agregar demanda al mercado oficial.

El economista Gustavo Ber explicó que “el BCRA redujo su participación en la plaza, dejando más espacio a la demanda privada por diferentes canales, más allá de extender las compras, posiblemente buscando adaptar la estrategia hacia el segundo semestre”.

En ese contexto, la discusión pasa por si el dólar oficial seguirá acomodándose gradualmente hacia un nuevo nivel de equilibrio o si el BCRA logrará sostener un ritmo comprador sin convalidar una aceleración más fuerte del tipo de cambio.

El volumen dólar linked no siempre implica intervención oficial

La rueda previa volvió a mostrar una dinámica más parecida a la de mayo, con el tipo de cambio a la baja y una mayor distancia contra el techo de la banda. Si bien el volumen en el segmento dólar linked se mantuvo elevado, ese dato no necesariamente debe asociarse de manera automática con intervención del BCRA.

En el mercado cambiario, la autoridad monetaria mejoró su performance al comprar u$s121 millones en la rueda previa, en un contexto de menor tensión. Sin embargo, esas compras no estuvieron asociadas a una liquidación excepcional del agro, que fue de u$s107 millones en esa jornada.

De todos modos, según PPI, la liquidación agroexportadora viene acelerándose en el promedio mensual: pasó de u$s141 millones diarios en mayo a u$s154 millones en junio. Por eso, la desaceleración del ritmo comprador del BCRA frente a mayo se explicaría más por el resto de las operaciones del mercado, que pasó de ser marginalmente positivo a negativo en u$s64 millones diarios, ya sea por menor oferta fuera del agro o por mayor demanda privada de importadores, minoristas y bancos.