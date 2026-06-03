Las Big Tech llevan la carrera por la IA a otra escala con inversiones récord de u$s5,3 billones

Solo en 2026, el gasto combinado en infraestructura de las tecnológicas podría alcanzar los u$s725.000 millones, un salto cercano al 77% año a año.

Las grandes tecnológicas preparan una inversión récord para liderar la era de la inteligencia artificial.

La carrera por la inteligencia artificial acaba de entrar en una nueva dimensión. Meta, Microsoft, Amazon y Alphabet se encaminan a destinar cifras sin precedentes a infraestructura tecnológica durante los próximos años , en una apuesta que redefinirá el futuro de la industria.

Según estimaciones de Goldman Sachs, las cuatro compañías podrían invertir de manera conjunta alrededor de u$s5,3 billones entre 2025 y 2030 en centros de datos, capacidad de cómputo, redes eléctricas y otros recursos necesarios para sostener el desarrollo de la inteligencia artificial. La cifra supera ampliamente las previsiones anteriores y refleja la intensidad de la competencia entre los gigantes tecnológicos.

Solo en 2026, el gasto combinado en infraestructura podría alcanzar los u$s725.000 millones , un salto cercano al 77% respecto al año anterior.

La inteligencia artificial se ha convertido en la prioridad estratégica de las principales empresas del sector. El objetivo ya no es únicamente desarrollar modelos más avanzados, sino construir la infraestructura capaz de entrenarlos y operarlos a escala global.

Alphabet elevó recientemente su previsión de inversiones para 2026 hasta un rango de entre u$s180.000 millones y u$s190.000 millones , mientras que Microsoft proyecta desembolsos similares. Meta, por su parte, prevé invertir entre u$s125.000 millones y u$s145.000 millones , y Amazon continúa expandiendo agresivamente la capacidad de AWS para responder a la creciente demanda de servicios de IA.

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Más deuda y nuevas fuentes de financiación

La magnitud de estas inversiones está obligando incluso a las compañías más rentables del mundo a replantear sus estrategias financieras. Durante años, las Big Tech financiaron su expansión principalmente con el efectivo generado por sus operaciones. Sin embargo, el costo de la infraestructura de IA está impulsando una mayor utilización de deuda y otras fuentes de capital.

El caso más visible es el de Alphabet, que anunció una gigantesca colocación de acciones para reforzar su capacidad de inversión en inteligencia artificial. La operación busca financiar la construcción de centros de datos y ampliar su infraestructura de cómputo en un contexto de creciente competencia con Microsoft, Amazon y Meta.

¿Burbuja o transformación histórica?

La magnitud de los desembolsos ha despertado interrogantes entre los inversores. Algunos analistas advierten que aún no está claro cuándo estas inversiones generarán retornos proporcionales, mientras que otros consideran que se trata de una oportunidad comparable a las grandes revoluciones tecnológicas del pasado.

Por ahora, las empresas defienden su estrategia argumentando que la demanda de servicios basados en IA sigue creciendo con fuerza.

El auge de la computación en la nube, los asistentes inteligentes y los modelos generativos está impulsando ingresos récord en varias de estas compañías, reforzando la idea de que la infraestructura construida hoy será la base de la economía digital de la próxima década.