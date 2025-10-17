No gastes tus dólares en el equipaje: los trucos para evitar pagar por tu valija en el avión

A la hora de viajar al exterior, cualquier ahorro puede ser beneficioso: qué hay que tener en cuenta.

Los mejores tips para no gastar de más con el equipaje.

Cuando planificás un viaje, cada centavo cuenta: desde el pasaje en sí hasta los extras que muchas aerolíneas cobran por separado. Una de las formas más comunes de desperdiciar dólares es pagar de más por el equipaje, algo que puede evitarse con estrategias inteligentes y anticipación.

Afortunadamente, existen métodos para no resignar comodidad ni objetos personales, y aun así no cargar con gastos extras. A continuación, vas a conocer los consejos de expertos para que tu próxima travesía no incluya el recargo por valijas.

Que tus valijas no te hagan gastar dólares de más.

Es normal que en las empresas low cost de vuelos el exceso de equipaje sea un problema, pero para no dejar cosas que quieras llevar, podés seguir estos consejos.

Antes de comprar el pasaje, conviene comparar políticas de equipaje entre compañías. Algunas, como Southwest en Estados Unidos o Turkish Airlines en Europa, incluyen una o dos maletas sin costo adicional . Analizar bien las condiciones puede representar un ahorro de hasta decenas de dólares por tramo.

Usar tarjetas con beneficios de equipaje gratis

Muchas tarjetas de aerolíneas o bancos asociados ofrecen la posibilidad de despachar una valija sin costo como parte de sus beneficios. En algunos casos, este beneficio también se extiende a los acompañantes del titular, por lo que se convierte en una gran ventaja para quienes viajan en familia.

Aprovechar membresías y estatus elite

Los viajeros frecuentes pueden obtener categorías “Elite” dentro de los programas de fidelidad de aerolíneas. Este estatus otorga privilegios como check-in prioritario, acceso a salas VIP y, sobre todo, maletas facturadas sin costo, un ahorro importante en cada vuelo.

Viajar solo con equipaje de mano

Si tu viaje es corto o sabés empacar bien, llevar solo equipaje de cabina es la opción más efectiva. Además de evitar el pago por maleta, te permite moverte con más libertad, evitar esperas en el aeropuerto y reducir el riesgo de pérdida de equipaje.

Reservar boletos con tarifas que ya incluyan equipaje

Algunas tarifas más completas o “bundle” pueden parecer más caras a simple vista, pero incluyen servicios como equipaje, elección de asiento y comida. En muchos casos, terminan resultando más convenientes que las tarifas básicas, donde todo se cobra aparte.

Usar programas de lealtad o canjear puntos

Si ya acumulaste millas o puntos con tus tarjetas o aerolíneas, podés usarlos para cubrir el costo del equipaje. Esta alternativa permite reducir gastos sin tocar tus ahorros, y además te acerca más rápido a nuevos beneficios dentro del programa de viajero frecuente.