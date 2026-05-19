Mundial 2026: ver los 104 partidos desde la comodidad del hogar puede tener un costo de hasta $350.000

Hay una única opción y si se suman abonos, internet de alta velocidad y dispositivos, seguirlo completo puede transformarse en un gasto verdaderamente importante.

Para ver por TV a la Selección Argentina en el Mundial hay varias opciones, pero una sola si se quieren ver los 104 de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 no sólo será el más grande de la historia por cantidad de selecciones -48 participantes- y partidos -104 en total, sino que también se transformará en uno de los más caros para quienes quieran ver la totalidad de los juegos desde la comodidad de su hogar.

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Este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, marcará un fuerte avance de las plataformas digitales que impactará directamente en el negocio deportivo y en la economía del amante del fútbol que pretenda ver los 104 juegos mundialista.

La Copa del Mundo 2026 mostrará cómo es el cambio de consumo audiovisual, ya que hace apenas unos años, ver el Mundial significaba prender la TV abierta. Ahora, en la actualidad, implica comparar plataformas, compartir cuentas, contratar apps, elegir dispositivos y decidir cuánto se está dispuesto a pagar.

Ante esta variedad de propuestas, el costo total de ver el Mundial completo desde el hogar si se suman abonos, internet de alta velocidad y dispositivos, puede transformarse en un gasto verdaderamente importante, que oscila entre los $150.000 y $350.000 durante el torneo.

Por dónde se pueden ver los 104 partidos

La posibilidad de ver todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina estará concentrada en la propuesta de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO, que contará con los derechos para transmitir los 104 encuentros del torneo a través de la señal deportiva DSports. Esto convierte a la empresa en la única opción para quienes quieran seguir el Mundial completo, tanto desde el tradicional televisor como desde dispositivos digitales.

QUIEN TRASMITE EL MUNDIAL DIRECTV y su plataforma de streaming DGO contará con los derechos para transmitir los 104 encuentros del torneo a través de la señal deportiva DSports. @Inteligencia Argentina

DGO permitirá ver los partidos desde Smart TV, celulares, tablets y notebooks, con funciones extra como repeticiones, estadísticas en vivo y múltiples pantallas.

El costo dependerá del servicio elegido y de si el usuario ya tiene cable o sólo contratará streaming durante el torneo. Actualmente, los valores de referencia para acceder a todos los partidos son los siguientes:

DGO Streaming Acceso digital a DSports y los 104 partidos: $35.200 por mes

DirecTV Super Lite HD Cable + DSports + DGO: $51.310 por mes

DirecTV Plata HD + Disney+ Cable premium + streaming: $95.500 por mes

DirecTV Oro HD + Disney+ Plan full: $114.080 por mes

Cómo acceder a "Plan Fútbol Total" para ver todo el Mundial 2026

Ingresar al sitio oficial de DGO Argentina desde cualquier navegador.

Hacer clic en la opción “Comprar” o “Ver planes disponibles”.

Seleccionar el Plan Fútbol Total, que incluye las señales DSports con todos los partidos del Mundial 2026.

Crear una cuenta ingresando un correo electrónico válido y una contraseña.

Completar los datos personales solicitados (nombre, país, etc.).

Elegir un medio de pago habilitado (tarjeta de crédito u otras opciones disponibles).

Confirmar la suscripción y finalizar la compra.

Descargar la aplicación DGO en el dispositivo donde se quiera ver el contenido (Smart TV, celular, tablet o computadora).

Iniciar sesión con el usuario creado previamente.

Acceder a las señales deportivas y comenzar a ver los partidos en vivo o bajo demanda.

Hay opciones para ver solo a la Scaloneta

Sin embargo, aquellos que solo quieran ver a la Selección Argentina y los partidos más importantes no deben alarmarse, ya que existen diversas alternativas para seguir a través de la televisión tradicional y gratis.

Según la distribución de derechos ya confirmada, el esquema será el siguiente:

DSports / DGO: transmitirá los 104 partidos

Telefe: emitirá 32 encuentros. dependiendo de cuánto avance la Selección Argentina. Además televisará el encuentro inaugural, semifinales y la final.

Además televisará el encuentro inaugural, semifinales y la final. TV Pública: pasará 10 partidos, incluido los de la Scaloneta

TyC Sports: Todos los partidos de la Selección Argentina y otros importantes a definir.

En el caso de TyC Sports, quienes ya tengan contratado el servicio de cable podrán mirar los partidos directamente desde la televisión, sin necesidad de suscribirse a plataformas como Disney+ ni pagar demás.

Con estas opciones los usuarios podrán seguir el recorrido argentino completo sin pagar abono alguno, aunque no tendrá acceso al resto del fixture. La limitación es clara: de los 104 partidos totales, apenas una parte estará disponible en TV abierta.

Se disparará la demanda de dispositivos

Más allá de las opciones oficiales, el Mundial también volverá a disparar la demanda de dispositivos TV Box y plataformas IPTV, utilizadas para acceder a canales deportivos del exterior. En Argentina, estos equipos ganaron mucha popularidad en los últimos años porque permiten instalar aplicaciones de streaming o acceder a señales internacionales directamente desde el televisor.

Entre los canales internacionales que muchos usuarios suelen buscar durante los Mundiales aparecen:

Telemundo y Univisión (Estados Unidos)

ESPN Deportes (Estados Unidos)

Globo y SporTV (Brasil)

RTVE (España)

BBC e ITV (Reino Unido)

TUDN (México)

Caracol y RCN (Colombia)

Sin embargo, especialistas en telecomunicaciones recuerdan que no todas las plataformas IPTV operan legalmente y que muchas transmisiones pueden caerse durante eventos masivos por saturación o bloqueos.

También advierten sobre riesgos vinculados a malware, robo de datos o aplicaciones piratas instaladas en dispositivos económicos importados sin certificación.

El Mundial 2026 no solo serán 104 partidos y la gloria para una selección, también será una enorme partido comercial entre empresas de cable, plataformas digitales, fabricantes de televisores y servicios de internet.