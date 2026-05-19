Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Canadá: la agenda completa del fin de semana + Agregar ámbito en









Tras su séptimo puesto en la carrera principal de Miami, el piloto argentino intentará afianzar el prometedor inicio de temporada junto a Alpine.

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un particular Gran Premio de Canadá.

El Gran Premio de Canadá de este fin de semana tendrá un condimento único para Franco Colapinto. El automovilista argentino llega a Montreal tras registrar su mejor actuación en la máxima categoría, un séptimo lugar en el Gran Premio de Miami. Aunque originalmente cruzó la meta en la octava posición, una sanción posterior de la FIA a Charles Leclerc le permitió ganar un lugar en el clasificador. Además del logro deportivo junto a Alpine, el fin de semana del pilarense estuvo marcado por lo emotivo, destacándose el encuentro en los boxes con Lionel Messi.

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Miami consolidó el despegue técnico del A526 con Colapinto al volante. El fin de semana estadounidense fue impecable: velocidad en los entrenamientos libres, un décimo puesto en la Sprint y la consagración con el 7° lugar definitivo en la final. Los seis puntos cobraron aún más valor para Alpine F1 Team, que debió asimilar el duro accidente y abandono de Pierre Gasly por un toque de Liam Lawson. Gracias al accionar del pilarense, la escudería ascendió al quinto escalón del certamen de Constructores.

lionel messi franco colapinto miami 3 Franco Colapinto junto a Messi y su familia.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá: agenda completa Viernes 22 de mayo

Práctica Libre: 13.30 (Argentina) / 12.30 (Montreal)

Clasificación Sprint: 17.30 (Argentina) / 16.30 (Montreal) Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)

Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal) Domingo 24 de mayo Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal) La actividad del Gran Premio se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de Fox Sports en Argentina y mediante la plataforma de streaming Disney+ para el resto de Sudamérica. En España la transmisión oficial estará a cargo de DAZN, mientras que en Estados Unidos se emitirá por Apple TV, sumando además la opción global de la plataforma F1TV para los fanáticos de todo el mundo. Días y horarios de las carreras de la Fórmula 1 en 2026 a partir del fin de semana Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00 Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00 Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00 Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00 Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00 Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00 Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00 Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00 Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00 Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00 Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00 Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00 Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00 Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00 Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00 Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00 Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00 Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00 Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00 Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00 Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00 Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00