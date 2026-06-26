Durante el mes de junio, esta cadena de supermercados presenta descuentos en todos los rubros en su sección Ahorra Mes, un segmento designado para acompañar el bolsillo de los clientes. Los mismos abarcan alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos de cuidado personal y electrodomésticos. Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en compras online y se complementan con reintegros especiales para quienes utilizan determinados medios de pago.
Ofertas de ahorrames en Carrefour Market, hasta el 29 de junio
Acompañá al bolsillo con las promociones que ofrece este supermercado y combnalo con las promociones bancarias aplicables en cada caso.
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Combatí el frio con la oferta de camperas de invierno que ofrece esta cadena de supermercados
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Descuentos en supermercados para junio: cuáles son las promociones disponibles y cómo aprovecharlas
Además de las rebajas en productos seleccionados, la cadena ofrece jornadas con descuentos exclusivos para jubilados, promociones por volumen de compra y beneficios adicionales para integrantes de su programa de fidelización. De esta manera, los consumidores pueden acceder a un mayor ahorro en sus compras habituales y aprovechar oportunidades especiales durante todo el mes.
Todos los descuentos en este supermercado
Así se organizan los descuentos por sección del segmento Ahorra Mes de Carrefour Market hasta el 29 de junio:
Almacén
- aceite de girasol botella x 900 cc "CAÑUELAS" - $3.250
- arroz largo fino 00000 bolsa x 1 kg "CARREFOUR CLASSIC" - $1.320
- caldo en cubos de verdura x 12 u "KNORR" - $1.845
- fideos spaguetti/tirabuzón/tallarines/mostacholes x 500 g "MATARAZZO" - $1.360
- galletitas con chips de chocolate x 119 g "PEPITOS" - $1.610
- galletitas pepas x 300 g "CARREFOUR CLASSIC" - $1.590
- galletitas surtidas x 390 g "VARIEDAD TERRABUSI" - $2.105
- harina de trigo 000 ultra refinada x 1 kg "CAÑUELAS" - $790
- infusión a base de café frasco x 170 g "ARLISTAN" - $6.685
- nachos sabor queso bolsa x 77 g "DORITOS" - $2.699
- papas fritas corte tradicional bolsa x 150 g "CARREFOUR CLASSIC" - $1.790
- polenta instantánea x 500 g "MOLINOS ALA" - $759
- polenta instantánea x 500 g "CARREFOUR CLASSIC" - $669
- puré de papas cremoso original x 125 g "MAGGI" - $2.125
- puré de tomate tetra x 520 g "SALSATI" - $929
- tableta de chocolate v/sabores x 30 g "CARREFOUR CLASSIC" - $990
Carnicería, pescadería y congelados
- bife de chorizo de novillo x kg - $19.990
- bocaditos de pollo bolsa x 400 g "PATITAS" - $6.810
- bocaditos rebozados prefritos calabaza y mozzarella x 400 g - $4.960
- filet de merluza congelado x kg "DONA FRANCISCA" - $11.990
- formitas de merluza rebozadas clásicas x 250 g "CARREFOUR CLASSIC" - $2.799
- medallón de carne caja x 4 u. x 276 g "EXPRESS PATY" - $4.465
- medallones de merluza clásicos x 150 g "PORTO BELO" - $1.599
- milanesa de cerdo congelada x 500 g "CARREFOUR" - $7.425
- milanesas de nalga de novillo x kg - $17.990
- paleta de cerdo con hueso/chuleta de cerdo x kg - $4.999
- papas horneables tradicionales bolsa x 700 g "MC CAIN" - $5.310
- pernil de jamón con hueso/chuleta de jamon x kg - $4.999
- pizza de jamón y mozzarella estuche x 650 g "CARREFOUR CLASSIC" - $8.990
- suprema de pollo congelada x kg - $7.999
- tapa de nalga de novillo x kg - $13.490
Fiambrería y lácteos
- dulce de leche estilo colonial pote x 400 g "LA SERENÍSIMA" - $3.375
- jamón cocido x 200 g "PUENTE DE RONDA" - $4.200
- leberwurst x 200 g "LARIO" - $1.900
- leche larga vida clásica 3%/liviana 1% tetra x 1 lt "LAS 3 NIÑAS" - $1.955
- mortadela feteada x 150 g "BULNEZ" - $2.270
- mozzarella x 500 g "LA SERENÍSIMA" - $10.690
- postre chocolate/dulce de leche/americana pack x 2 u. x 95 g. c/u "DANETTE" - $3.735
- queso azul horma "BAVARIA" - $2.390
- queso crema clasico/light pote x 290 g "LA SERENÍSIMA" - $2.409
- queso danbo/tybo feteado x 170 g "DOÑA AURORA" - $2.093
- queso doble crema cremón fraccionado "LA SERENÍSIMA" - $1.559
- queso rallado x 120 g "TREGAR" - $4.150
- queso untable sabor gruyere/clásico/jamón pote x 180 g "TONADITA" - $2.020
- salame milán feteado x 150 g "BULNEZ" - $4.020
- salchichas flow pack x 6 u. x 225 g "PALADINI" - $2.419
- tapa para tarta criolla/hojaldre x 400 g "CARREFOUR CLASSIC" - $1.790
Verdulería y frutería
- brócoli x kg - $4.890
- cebolla x kg - $990
- kiwi x kg "HUELLA NATURAL" - $9.990
- mandarina x kg - $899
- manzana roja x kg "HUELLA NATURAL" - $4.990
- naranja de jugo x kg - $999
- pera x kg - $2.190
- repollo blanco x kg - $1.490
Panadería y pastas
- facturas surtidas x u - $470
- hummus clásico/con aceite de oliva/de ajo ahumado/con pimentón x 230 g "CARREFOUR CLASIC" - $3.150
- ñoquis de papa 500 g "CARREFOUR" - $2.190
- palmeritas de manteca x 200 g "EL MERCADO" - $2.790
- ravioles varios sabores plancha x 520 g "BULNEZ" - $2.190
- rosca chocolate/limón/naranja/marmolada x 400 g "BULNEZ" - $2.820
Bebidas
- aperitivo americano botella x 950 cc "GANCIA" - $6.359
- aperitivo sin alcohol v/sabores botella x 1.35 lt "TERMA" - $2.159
- cerveza blanca lata x 473 cc "QUILMES" - $1.859
- combo 1 fernet botella x 750 cc. + 1 gaseosa cola botella regular/light/zero x 2,25 lt/2,5 lt "BRANCA + COCA COLA" - $19.800
- gaseosa cola regular botella x 2 lt "PEPSI" - $3.299
- gaseosa regular/light v/sabores botella x 2.25 lt "CARREFOUR CLASSIC" - $1.790
- gin x 750 cc "BRIGHTON" - $9.710
- jugo en polvo v/sabores x 7 g "BC LA CAMPAGNOLA" - $230
- vermouth rosso botella x 950 cc "CARPANO" - $7.350
- vino tinto malbec botella x 750 cc "BENJAMÍN NIETO" - $4.499
Perfumería y limpieza
- crema corporal rosa plus x 350 cc "HINDS" - $4.060
- crema dental limpieza profunda x 90 g "SENSODYNE" - $4.939
- desinfectante en aerosol original/bebe x 340 cc "CARREFOUR EXPERT" - $2.790
- detergente bioactive limon/lima botella x 500 ml "CIF" - $2.745
- enjuague bucal menta/mentol botella x 500 cc "CARREFOUR SOFT" - $3.990
- hisopos x 150 u "CARREFOUR SOFT" - $1.990
- jabón líquido para ropa doy pack x 1,5 lt "CARREFOUR EXPERT" - $4.590
- jabón líquido para ropa para diluir x 500 cc "ALA MATIC" - $7.225
- lavandina original botella x 1 lt "AYUDIN" - $1.010
- limpiador antigrasa/multiuso/baño doy pack x 450 ml "CIF EXPERT" - $1.750
- pañal hiper pack v/talles "CARREFOUR MY BABY" - $9.990
- papel higiénico hoja simple x 4 u. x 80 m "CARREFOUR ESSENTIAL" - $4.590
- rollo de cocina x 3 u. x 50 paños c/u "CARREFOUR ESSENTIAL" - $2.150
- shampoo/acondicionador v/tipos x 340 cc "SEDAL" - $5.519
- suavizante clásico doy pack x 900 ml "VIVERE" - $2.640
- suavizante para ropa v/fragancias doy pack x 900 cc "CARREFOUR ESSENTIAL" - $1.990
Dietética
- barra proteica crunchy v/sabores x 35 g "NOT PROTEIN" - $1.385
- galleta de arroz v/tipos x 101 g "ARROCITAS" - $1.429
- medallón crispy flow pack x 2 u. x 200 g "NOT CHICKEN BURGER" - $4.890
- medallón plant based parrillera x 2 u. x 220 g "NOT BURGER" - $5.910
- nachos v/tipos "MACRITAS" - $3.990
- pan sin glúten pevet paquete x 150 g "SCHAR" - $5.735
Mascotas y hogar
- alimento húmedo para perros sabor pollo x 100 g "CARREFOUR" - $825
- alimento para perros adultos razas pequeñas x 3 kg "DOG SELECTION CRIADORES" - $8.775
- lámpara led bulbo 6w fría e27 "AKAI ENERGY" - $1.043
- Temas
- oferta
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