Ofertas de ahorrames en Carrefour Market, hasta el 29 de junio + Agregar ámbito en









Acompañá al bolsillo con las promociones que ofrece este supermercado y combnalo con las promociones bancarias aplicables en cada caso.

Esta cadena de supermercados generó una promoción especial con descuentos de hasta el 40% del 23 al 29 de junio. Imagen: magnific

Durante el mes de junio, esta cadena de supermercados presenta descuentos en todos los rubros en su sección Ahorra Mes, un segmento designado para acompañar el bolsillo de los clientes. Los mismos abarcan alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos de cuidado personal y electrodomésticos. Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en compras online y se complementan con reintegros especiales para quienes utilizan determinados medios de pago.

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Además de las rebajas en productos seleccionados, la cadena ofrece jornadas con descuentos exclusivos para jubilados, promociones por volumen de compra y beneficios adicionales para integrantes de su programa de fidelización. De esta manera, los consumidores pueden acceder a un mayor ahorro en sus compras habituales y aprovechar oportunidades especiales durante todo el mes.

supermercado PORTADA

Todos los descuentos en este supermercado Así se organizan los descuentos por sección del segmento Ahorra Mes de Carrefour Market hasta el 29 de junio:

Almacén aceite de girasol botella x 900 cc "CAÑUELAS" - $3.250

arroz largo fino 00000 bolsa x 1 kg "CARREFOUR CLASSIC" - $1.320

caldo en cubos de verdura x 12 u "KNORR" - $1.845

fideos spaguetti/tirabuzón/tallarines/mostacholes x 500 g "MATARAZZO" - $1.360

galletitas con chips de chocolate x 119 g "PEPITOS" - $1.610

galletitas pepas x 300 g "CARREFOUR CLASSIC" - $1.590

galletitas surtidas x 390 g "VARIEDAD TERRABUSI" - $2.105

harina de trigo 000 ultra refinada x 1 kg "CAÑUELAS" - $790

infusión a base de café frasco x 170 g "ARLISTAN" - $6.685

nachos sabor queso bolsa x 77 g "DORITOS" - $2.699

papas fritas corte tradicional bolsa x 150 g "CARREFOUR CLASSIC" - $1.790

polenta instantánea x 500 g "MOLINOS ALA" - $759

polenta instantánea x 500 g "CARREFOUR CLASSIC" - $669

puré de papas cremoso original x 125 g "MAGGI" - $2.125

puré de tomate tetra x 520 g "SALSATI" - $929

tableta de chocolate v/sabores x 30 g "CARREFOUR CLASSIC" - $990 Carnicería, pescadería y congelados bife de chorizo de novillo x kg - $19.990

bocaditos de pollo bolsa x 400 g "PATITAS" - $6.810

bocaditos rebozados prefritos calabaza y mozzarella x 400 g - $4.960

filet de merluza congelado x kg "DONA FRANCISCA" - $11.990

formitas de merluza rebozadas clásicas x 250 g "CARREFOUR CLASSIC" - $2.799

medallón de carne caja x 4 u. x 276 g "EXPRESS PATY" - $4.465

medallones de merluza clásicos x 150 g "PORTO BELO" - $1.599

milanesa de cerdo congelada x 500 g "CARREFOUR" - $7.425

milanesas de nalga de novillo x kg - $17.990

paleta de cerdo con hueso/chuleta de cerdo x kg - $4.999

papas horneables tradicionales bolsa x 700 g "MC CAIN" - $5.310

pernil de jamón con hueso/chuleta de jamon x kg - $4.999

pizza de jamón y mozzarella estuche x 650 g "CARREFOUR CLASSIC" - $8.990

suprema de pollo congelada x kg - $7.999

tapa de nalga de novillo x kg - $13.490 Fiambrería y lácteos dulce de leche estilo colonial pote x 400 g "LA SERENÍSIMA" - $3.375

jamón cocido x 200 g "PUENTE DE RONDA" - $4.200

leberwurst x 200 g "LARIO" - $1.900

leche larga vida clásica 3%/liviana 1% tetra x 1 lt "LAS 3 NIÑAS" - $1.955

mortadela feteada x 150 g "BULNEZ" - $2.270

mozzarella x 500 g "LA SERENÍSIMA" - $10.690

postre chocolate/dulce de leche/americana pack x 2 u. x 95 g. c/u "DANETTE" - $3.735

queso azul horma "BAVARIA" - $2.390

queso crema clasico/light pote x 290 g "LA SERENÍSIMA" - $2.409

queso danbo/tybo feteado x 170 g "DOÑA AURORA" - $2.093

queso doble crema cremón fraccionado "LA SERENÍSIMA" - $1.559

queso rallado x 120 g "TREGAR" - $4.150

queso untable sabor gruyere/clásico/jamón pote x 180 g "TONADITA" - $2.020

salame milán feteado x 150 g "BULNEZ" - $4.020

salchichas flow pack x 6 u. x 225 g "PALADINI" - $2.419

tapa para tarta criolla/hojaldre x 400 g "CARREFOUR CLASSIC" - $1.790 Verdulería y frutería brócoli x kg - $4.890

cebolla x kg - $990

kiwi x kg "HUELLA NATURAL" - $9.990

mandarina x kg - $899

manzana roja x kg "HUELLA NATURAL" - $4.990

naranja de jugo x kg - $999

pera x kg - $2.190

repollo blanco x kg - $1.490 Panadería y pastas facturas surtidas x u - $470

hummus clásico/con aceite de oliva/de ajo ahumado/con pimentón x 230 g "CARREFOUR CLASIC" - $3.150

ñoquis de papa 500 g "CARREFOUR" - $2.190

palmeritas de manteca x 200 g "EL MERCADO" - $2.790

ravioles varios sabores plancha x 520 g "BULNEZ" - $2.190

rosca chocolate/limón/naranja/marmolada x 400 g "BULNEZ" - $2.820 Supermercado Gentileza - Freepik Bebidas aperitivo americano botella x 950 cc "GANCIA" - $6.359

aperitivo sin alcohol v/sabores botella x 1.35 lt "TERMA" - $2.159

cerveza blanca lata x 473 cc "QUILMES" - $1.859

combo 1 fernet botella x 750 cc. + 1 gaseosa cola botella regular/light/zero x 2,25 lt/2,5 lt "BRANCA + COCA COLA" - $19.800

gaseosa cola regular botella x 2 lt "PEPSI" - $3.299

gaseosa regular/light v/sabores botella x 2.25 lt "CARREFOUR CLASSIC" - $1.790

gin x 750 cc "BRIGHTON" - $9.710

jugo en polvo v/sabores x 7 g "BC LA CAMPAGNOLA" - $230

vermouth rosso botella x 950 cc "CARPANO" - $7.350

vino tinto malbec botella x 750 cc "BENJAMÍN NIETO" - $4.499 Perfumería y limpieza crema corporal rosa plus x 350 cc "HINDS" - $4.060

crema dental limpieza profunda x 90 g "SENSODYNE" - $4.939

desinfectante en aerosol original/bebe x 340 cc "CARREFOUR EXPERT" - $2.790

detergente bioactive limon/lima botella x 500 ml "CIF" - $2.745

enjuague bucal menta/mentol botella x 500 cc "CARREFOUR SOFT" - $3.990

hisopos x 150 u "CARREFOUR SOFT" - $1.990

jabón líquido para ropa doy pack x 1,5 lt "CARREFOUR EXPERT" - $4.590

jabón líquido para ropa para diluir x 500 cc "ALA MATIC" - $7.225

lavandina original botella x 1 lt "AYUDIN" - $1.010

limpiador antigrasa/multiuso/baño doy pack x 450 ml "CIF EXPERT" - $1.750

pañal hiper pack v/talles "CARREFOUR MY BABY" - $9.990

papel higiénico hoja simple x 4 u. x 80 m "CARREFOUR ESSENTIAL" - $4.590

rollo de cocina x 3 u. x 50 paños c/u "CARREFOUR ESSENTIAL" - $2.150

shampoo/acondicionador v/tipos x 340 cc "SEDAL" - $5.519

suavizante clásico doy pack x 900 ml "VIVERE" - $2.640

suavizante para ropa v/fragancias doy pack x 900 cc "CARREFOUR ESSENTIAL" - $1.990 Dietética barra proteica crunchy v/sabores x 35 g "NOT PROTEIN" - $1.385

galleta de arroz v/tipos x 101 g "ARROCITAS" - $1.429

medallón crispy flow pack x 2 u. x 200 g "NOT CHICKEN BURGER" - $4.890

medallón plant based parrillera x 2 u. x 220 g "NOT BURGER" - $5.910

nachos v/tipos "MACRITAS" - $3.990

pan sin glúten pevet paquete x 150 g "SCHAR" - $5.735 Mascotas y hogar alimento húmedo para perros sabor pollo x 100 g "CARREFOUR" - $825

alimento para perros adultos razas pequeñas x 3 kg "DOG SELECTION CRIADORES" - $8.775

lámpara led bulbo 6w fría e27 "AKAI ENERGY" - $1.043

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