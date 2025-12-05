Salió en venta la casa de Palermo Hollywood, famosa por la serie de HBO con Joaquín Furriel

La vivienda de época posee 500 m2, con 10 ambientes y cochera. Es casi centenaria con boiseries, carpinterías originales y escalera en madera maciza.

Salió en venta una casa famosa gracias a la pantalla de HBO. La vivienda, en la esquina de Matienzo y Ciudad de la Paz, en Palermo Hollywood impone su carácter desde el primer vistazo. El retiro al frente, el porche elevado, los vitrales Tudor, las carpinterías originales y la escalera central de madera maciza anticipan una arquitectura que dialoga con el pasado.

Esa atmósfera particular permitió que esta residencia de casi cien años se convirtiera en una de las locaciones de El jardín de bronce , el thriller protagonizado por Joaquín Furriel que se transformó en un fenómeno de audiencia. La producción, basada en la novela de Gustavo Malajovich , buscó espacios reales con textura, luz y densidad visual. En la casona ubicada en Matienzo al 2500, el equipo encontró ambientes amplios, circulación fluida, detalles de época y una estética que funcionó para escenas clave.

Allí se filmó durante varios días la temporada que popularizó nuevamente la propiedad entre productoras y curiosos. De hecho, varios ambientes se intervinieron visualmente para que resultaran más atractivos en cámara.

Hoy, la vivienda vuelve a escena por un motivo distinto: está en venta y ofrece una superficie total de 500 metros cuadrados, 10 ambientes, 6 dormitorios, 5 baños, un toilette y cochera. Construida en 1929, concentra casi un siglo de historia y sucesivas refuncionalizaciones que definieron su identidad.

Joaquín Furriel en una imagen de la serie grabada en la casa que ahora salió al mercado inmobiliario en venta (Foto: HBO)

Según explicó Martín Pinus , de Martín Pinus Real Estate, la propiedad “siempre despertó interés por su arquitectura sólida y su versatilidad”. Señaló que la casa fue residencia privada, estudio profesional, centro de rehabilitación y hotel boutique. “Ese recorrido demuestra que se adapta a distintos usos sin perder su esencia. Quien la compre podrá actualizarla, pero lo ideal es que mantenga el espíritu de época que todavía conserva”, destacó.

Palermo Propiedades Furriel Fachada del inmueble famoso por la serie El Jardín de Bronce, está en una zona dinámica del barrio Martin Pinus Real Estate

La arquitecta Mariana Lucángeli, especialista en Real Estate y en puesta en valor de viviendas históricas, definió a la casona como “un exponente representativo de la arquitectura residencial de finales de la década de 1920”.

Subrayó que la materialidad original permanece en casi todos los sectores: “Los pisos de pinotea que siguen intactos, la boiserie en los ambientes principales, las puertas de madera y vidrio, las carpinterías con fallebas y celosías, las arañas de bronce inglesas y holandesas y los vitrales Tudor en el subsuelo componen una identidad que no se replica en las construcciones actuales”, explicó.

DSC02587 Uno de los dormitorios de la casona, con pisos de pinotea originales, aberturas de madera restauradas y vista al jardín arbolado del frente

Lucángeli enfatizó que la implantación retirada del frente y el jardín arbolado aportan un valor poco frecuente en el corazón de Palermo Hollywood. “No es común encontrar propiedades con verde propio y acceso jerárquico dentro de esta zona, que combinó renovación urbana, gastronomía, hotelería y cultura durante las últimas décadas”, agregó.

Distribución: cuatro niveles y amplios espacios

La vivienda se organiza en cuatro plantas. En la planta baja se ubica el área social: recepción, hall distribuidor, estar al frente, comedor con bow-window con vista al jardín, toilette, cocina amplia con acceso al lavadero y un patio de servicio, además de la cochera con ingreso directo.

Palermo Propiedades Furriel La cocina, ideal para refaccionarse, y de buena circulación interna

El primer piso concentra la zona privada. Ofrece cuatro dormitorios en suite con muy buenos frentes de ventilación. Dos de ellos tienen balcón. La circulación central permite configurar una suite principal de categoría con vestidor y baño propio.

En el segundo piso, el quinto dormitorio y un baño adicional vinculan directamente con la terraza de grandes dimensiones, un espacio ideal para quincho, atelier o solárium.

DSC02562-Edit El hall con vitraux en la puerta que sale al exterior y la escalera de madera maciza

El subsuelo, por su parte, presenta un playroom o sala multiuso, depósito y un hall que distribuye los ambientes. Allí se encuentran los vitrales Tudor originales, un detalle que se mantuvo incluso durante las refuncionalizaciones.

Lucángeli remarcó que la casa “muestra un potencial excelente para proyectos de actualización sin pérdida de autenticidad”.

Precisó que requiere modernización de instalaciones, renovación de cocina y baños y restauración de algunas carpinterías. “La estructura es noble y soporta intervenciones que no alteren el lenguaje arquitectónico original”, comentó

La influencia audiovisual y el mercado

Aunque la aparición en una serie suele generar consultas, Pinus descartó que funcione como un plus de valorización. “La propiedad está tasada por su valor real como inmueble. No cambia por su antecedente audiovisual. Lo que pesa es la categoría, la ubicación, la luz, los ambientes y el estado general”, afirmó. Sin embargo, reconoció que la referencia funciona como anécdota en las visitas, sobre todo por el reconocimiento de la audiencia tras el éxito de El jardín de bronce.

tapabrojpeg Maite Lanata y Joaquín Furriel, en una escena de la serie filmada en la casa. Algunas imágenes fueron "arregladas audiovisualmente" para que luzcan mejor en la pantalla de Netflix

El corredor inmobiliario agregó que la vivienda despierta interés entre perfiles diversos: familias que buscan una casa de alto estándar con jardín, estudios profesionales que valoran la presencia institucional de una residencia histórica y quienes analizan proyectos comerciales, turísticos o gastronómicos sujetos a la normativa vigente. “La versatilidad es una de sus mayores fortalezas”, dijo.

En cuanto a valores, el metro cuadrado ronda u$s3.200, acorde al segmento de casas de época en zonas altas de Palermo, Colegiales y Belgrano con superficie considerable y elementos originales.

Demanda

Consultado sobre el movimiento actual del mercado en propiedades de este segmento, Pinus explicó que los inmuebles de estilo, con metraje amplio y distribución flexible, mantienen un nivel de consultas estable incluso en meses de menor actividad general.

DSC02492 Comedor principal con vista al exterior, muy luminoso

Señaló que “los compradores que buscan casas centenarias priorizan autenticidad y estructura sólida por encima de la actualización inmediata”, y que en Palermo Hollywood este tipo de casonas integran un nicho con demanda permanente, sobre todo por parte de familias que quieren mudarse dentro del mismo barrio o de perfiles profesionales que necesitan combinar vivienda con espacios de trabajo.

Agregó que la oferta de residencias de este tamaño y con esta estética es extremadamente limitada. “En Palermo quedan muy pocas propiedades con retiro, jardín delantero y más de 300 m2 reales. Cuando aparecen, generan interés rápido, aun en ciclos de mercado más fríos”, sostuvo. También remarcó que, por su lote y su arquitectura de origen, la casona tiene un valor de reposición muy alto: “recrear hoy esta calidad constructiva es prácticamente imposible”.

DSC02532 El espacio que puede conventirse en el playroom de la propiedad de los futuros dueños

Para los compradores que evalúan la propiedad a mediano plazo, dijo que la combinación de estilo, ubicación y versatilidad “suele sostener valor incluso frente a fluctuaciones del mercado”, concluyó Pinus.