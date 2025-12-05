¿Tengo que hacer la recategorización en ARCA del monotributo antes de que termine 2025? + Seguir en









El organismo confirmó la fecha límite para gestionar este trámite fundamental y cuáles son las escalas vigentes este mes.

Los monotributistas de ARCA deben realizar la recategorización del monotributo obligatoriamente cada 6 meses. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuenta con un trámite obligatorio para todos los contribuyentes del régimen del monotributo. Se trata de la recategorización, en la que los monotributistas deben analizar su actividades durante el último año para verificar si todavía pueden permanecer en su categoría o deben cambiarla.

Este procedimiento se realiza únicamente dos veces al año: una en febrero y la otra en agosto. Sin embargo, aquellos monotributistas que cuenten con menos de 6 meses de actividad o no tengan que cambiar su escala del monotributo, no deben gestionarlo obligatoriamente.

monotributo Cómo es el trámite de recategorización del monotributo Los contribuyentes deberán realizar la recategorización directamente a través del portal de monotributo. Para poder gestionar este trámite, deberán seguir una serie de pasos:

Acceder al Portal Monotributo utilizando CUIT y clave fiscal. Una vez dentro, seleccionar la opción "Recategorización" haciendo clic en el botón "RECATEGORIZARME". Esta función está habilitada durante enero y julio porque son los únicos meses en los que los monotributistas pueden recategorizarse. El sistema mostrará la categoría actual junto con los límites establecidos para cada parámetro. Antes de continuar, se recomienda revisar las categorías vigentes para asegurarse de cuál corresponde. Para hacerlo, hacer click en "ESCALAS VIGENTES". Para avanzar con el trámite, seleccionar "CONTINUAR RECATEGORIZACIÓN" e ingresar el monto facturado en los últimos 12 meses. El sistema preguntará si se utilizará un local para llevar a cabo la actividad. Si la respuesta es "NO", hacer clic en "CONTINUAR". En caso de responder "SÍ", se deberá proporcionar los datos del establecimiento correspondiente. Por último, el sistema calculará y mostrará la categoría que corresponde según la información ingresada. Si se detecta algún error, utilizar el botón "VOLVER" para corregirlo; si los datos son correctos, hacer click en "CONFIRMAR CATEGORÍA". Cuándo es la próxima recategorización del monotributo en ARCA La próxima recategorización del monotributo se llevará a cabo hasta el día 5 de febrero. En caso de no realizar este trámite fundamental antes del plazo o hacerlo de manera incorrecta, el mismo organismo se encargará de recategorizar al monotributista en base a su oficio y enviará una notificación al respecto a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos

Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025 Los monotributistas tendrán tiempo hasta el lunes 22 de diciembre para pagar la cuota mensual del monotributo. A partir de ello, estas son las categorías vigentes este mes, junto con sus topes de facturación y los valores del monto a abonar: Categoría A Ingreso bruto: $8.992.597,87

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Ingreso bruto: $13.175.201,52

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Ingreso bruto: $18.473.166,15

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D Ingreso bruto: $22.934.610,05

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E Ingreso bruto: $26.977.793,60

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F Ingreso bruto: $33.809.379,57

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G Ingreso bruto: $40.431.835,35

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H Ingreso bruto: $61.344.853,64

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I Ingreso bruto: $68.664.410,05

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J Ingreso bruto: $78.632.948,76

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K Ingreso bruto: $94.805.682,90

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

