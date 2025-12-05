Decretan un nuevo feriado para el 12 de diciembre: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









Se termina el 2025 y habrá grandes novedades en el calendario de feriados. Muchos afortunados podrán disfrutar de un fin de semana largo inesperado.

Habrá varios afortunados que podrán aprovechar un fin de semana largo en la recta final de 2025. Freepik

Se termina el año y solo queda esperar al 2026 para revisar el calendario de feriados y encontrar los días de descanso para la próxima etapa. Pero el 2025 también tendrá algunas sorpresas antes de llegar a su cierre, que permitirán a muchos afortunados gozar de un merecido relax antes de levantar las copas en Navidad y Año Nuevo.

Si bien no será para todos, varios podrán aprovechar este día no laborable. Al ser un viernes, permitirá anexarlo con el sábado y el domingo, creando un fin de semana largo ideal para una escapada rápida.

familia-vacaciones.jpg Este fin de semana largo inesperado será un gran alivio para muchos trabajadores. Corbis Super RF/Alamy Por qué es feriado el 12 de diciembre de 2025 Si bien no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, sí lo será en la Provincia de Buenos Aires. Cabe remarcar que esto afectará solamente al sector público, mientras que quienes trabajen en el privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores para saber si se adhieren o no al asueto.

La localidad de La Invencible, ubicada en el partido de Salto, celebrará una jornada patronal, ya que el 12 de diciembre es día de la Virgen de Guadalupe. Por otra parte, La Niña, en el partido de Nueve de Julio, también estará de festejo, ya que ese día se cumple un nuevo aniversario desde su fundación.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

