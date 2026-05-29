Confirman que dos argentinos están detenidos en Libia por integrar una misión rumbo a Gaza

Paula Giménez y Lucas Aguilera integraban una misión humanitaria internacional rumbo a Gaza. La organización denunció que fueron detenidos en Libia.

Paula Giménez y Lucas Aguilera están detenidos con otras personas.

La Cancillería argentina confirmó la detención de dos argentinos que participaban de una misión que se dirigía hacia la Franja de Gaza para transportar ayuda humanitaria . Se trata de Paula Giménez y Lucas Aguilera , quienes participaban de la iniciativa como parte del equipo internacional de salud y acompañamiento.

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Según había denunciado la organización Global Sumud Maghreb , ambos fueron interceptados en territorio libio junto a otros integrantes de la caravana mientras intentaban continuar su recorrido hacia el enclave palestino.

Paula Giménez y Lucas Aguilera se desempeñan como directores de investigación del medio especializado NODAL y formaban parte de la misión humanitaria internacional organizada por Global Sumud Maghreb.

La caravana había partido el pasado 8 de mayo desde Argelia y atravesó distintos puntos de Túnez y el oeste de Libia con el objetivo de acercar ayuda humanitaria a la población de Gaza.

De acuerdo con la denuncia realizada por la organización, una delegación del convoy se dirigió a un puesto de control militar ubicado en la ciudad de Sirte para negociar el paso de la caravana con autoridades del este de Libia.

Fue a partir de ese momento cuando se perdió todo contacto con el grupo.

La organización sostuvo que la desaparición de los integrantes del convoy podría estar vinculada con una detención realizada por fuerzas que responden a las autoridades del este de Libia, territorio controlado por el mariscal Jalifa Haftar.

Además de los dos argentinos, entre las personas que integraban la delegación había ciudadanos de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez.

Los organizadores indicaron que no recibieron información oficial sobre el paradero de los activistas ni sobre los motivos de la retención.

Una misión en medio de la tensión por Gaza

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión internacional por las distintas iniciativas humanitarias que buscan llegar a Gaza.

Días atrás, otra misión impulsada por la denominada Flotilla Global Sumud fue interceptada por fuerzas israelíes cuando intentaba ingresar al enclave palestino por vía marítima.

Ese operativo generó repercusiones internacionales luego de la difusión de imágenes y denuncias sobre el trato recibido por los activistas a bordo de la embarcación.

La nueva situación registrada en Libia vuelve a poner el foco sobre las dificultades que enfrentan las organizaciones humanitarias que intentan llegar a Gaza para asistir a la población afectada por el conflicto.