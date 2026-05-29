Stray Kids suma un segundo show en Argentina: cómo y dónde comprar la entradas

Una de las bandas más influyentes del panorama del K-pop global, anunció su debut en la Argentina con una serie especial de shows que darán por Latinoamérica: “STRAYCITY”.

Stray Kids , la boyband surcoreana que cosecha fans en todo el mundo de a millones, se presentará el 14 (agotado) y 15 (nueva fecha) de septiembre 2026 en el Hipódromo de San Isidro , con producción de DF Entertainment.

El grupo se presenta dos noches en Buenos Aires como parte de un segmento de shows llamado STRAYCITY , en los que visitarán varios países de LATAM y le ofrecerán a los fans de Stray Kids, conocidos como STAY, una nueva forma de vivir las actuaciones en vivo del grupo.

Las entradas y paquetes vip para esta nueva cita podrán ser adquiridos únicamente por allaccess.com.ar, con cualquier medio de pago, desde el lunes 1° de junio a las 10:00 horas.

Diseñado como un espacio compartido de música, energía y autoexpresión, 'STRAYCITY' invita a los fans a descubrir otro lado de sí mismos y moverse libremente dentro de la experiencia, generando expectativa sobre cuál será la próxima "CIUDAD" que Stray Kids elegirá "PERDERSE".

FECHAS COMPLETAS DE “STRAYCITY”:

Miércoles 9 de septiembre – Bogotá, CO – Vive Claro Distrito Cultural

Viernes 11 de septiembre – Río de Janeiro, Brasil – ROCK IN RIO

Lunes 14 de septiembre – Buenos Aires, AR – Hipódromo de San Isidro

Martes 15 de septiembre – Buenos Aires, AR – Hipódromo de San Isidro

Viernes 25 de septiembre – Ciudad de México, MX – Estadio GNP Seguros

Formados a finales de 2017 a partir de un reality show de JYP Entertainment, Stray Kids irrumpió en la escena del K-pop con una potencia inigualable. Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, el grupo construyó una carrera marcada por hits globales como “God’s Menu”, que fue incluída por la Rolling Stone en una lista de las mejores canciones del pop coreano, “MANIAC” y “S-Class”, que ingresaron al ranking Billboard Global 200 y hacen evidente su alcance internacional.

El impacto global se hace sentir con especial fuerza en Argentina, donde STAY —nombre con el que se conoce a sus fans en todo el mundo— se destacan como uno de los fandoms más apasionados de Latinoamérica. A través de los años, organizaron reuniones y fiestas temáticas que generaron espacios de encuentro y se transformaron en verdaderas experiencias comunitarias. También impulsaron una serie de campañas para que la banda venga al país que tuvieron una gran difusión en medios de comunicación y redes sociales. La contundencia de la respuesta del público también se ve en cifras concretas: en febrero de este año el documental Stray Kids: The dominATE Experience —realizado durante su gira mundial "dominATE" World Tour (2024–2025)— fue un éxito arrasador en los cines del país con 17.000 entradas vendidas en 130 salas el día de su estreno.

El sold-out de la primera fecha no hizo más que confirmar lo que ya se suponía: Argentina espera a Stray Kids para recibirlos con la pasión de un público que no conoce límites.