Claudio Úbeda habló tras la eliminación de Boca: "Hay que asumir la derrota y dar la cara" + Agregar ámbito en









El entrenador del “Xeneize” se mostró dolido por una dura derrota y no quiso hablar sobre su continuidad. ¿Seguirá como DT o es fin de ciclo?

Claudio Úbeda habló tras la eliminación de Boca: "Hay que asumir la derrota y dar la cara"

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, aseguró en conferencia de prensa que le “fallaron” al hincha del “Xeneize” porque no obtuvieron el resultado que querían, describió sentir “una amargura muy grande” y asumió la culpa de que al equipo le “llegan poco y le convierten igual”.

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Luego de una derrota por la mínima ante la Universidad Católica de Chile que sentencia su caída a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, Úbeda afirmó que es su labor “mejorar la eficacia ante las distintas situaciones de gol y minimizar el margen de error” y lamentó un desarrollo del partido en el que el equipo chileno, opinó, “hizo su negocio y se defendió bien” luego de convertir en “la única vez que llegaron” al arco rival.

La derrota condena a Boca a quedar eliminado en fase de grupos, algo que no ocurría hace 32 años, y lo relega a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá con O’Higgins de Chile, segundo en su grupo de la copa de segundo orden a nivel continental, por un lugar en los octavos de final.

Autocrítico y reconociendo los errores, el entrenador 'xeneize' comentó que su equipo no pudo concretar las llegadas de riesgo que tuvo, asumió que en el segundo tiempo no pudieron atacar “con mucha claridad”, ya que aunque tenían la posesión de la pelota no podían generar ante un rival que “se defendió bien”. Además, el entrenador lamentó que no hayan podido “marcar diferencias más allá del gol anulado y la posibilidad del cobro de un penal a Exequiel Zeballos en el primer tiempo”.

Por otra parte, el director técnico que quedó en el cargo tras el deceso de Miguel Ángel Russo destacó que hubo partidos en los que su equipo “jugó bien” a pesar de que no obtuvo resultados positivos en las últimas cuatro fechas, reconoció que es un momento en el que “no encuentra las palabras” para describir la “impotencia” que le genera no haber avanzado de ronda y puso el foco en la pasada derrota ante Barcelona de Ecuador, como visitante, en un encuentro en el que recalcó las malas “condiciones en las que estaba el campo de juego”.

Poniendo en duda su continuidad, al declarar que su contrato depende de los resultados y no de su propia decisión de continuar o no al mando de Boca, el DT buscó explicaciones en las lesiones y algunas bajas “que fueron influyentes en el rendimiento del equipo”, aunque sentenció que “no es momento de poner excusas ni culpables, asumimos la total responsabilidad del resultado”. Por último, acerca de una posible lesión del mediocampista Leandro Paredes, convocado al próximo Mundial, Úbeda admitió que el futbolista tomó la decisión de jugar el partido entero a pesar de contar con una sobrecarga en el isquiotibial derecho, la cual no le impidió hacerse cargo de la pelota parada, por lo que destacó “su intención de estar adentro de la cancha en un momento difícil”.