Cambió el horario en la final de la Champions League: a qué hora juegan Arsenal vs PSG + Agregar ámbito en









La UEFA sorprendió modificando el horario del inicio de la final de la Champions League, que este sábado jugarán el Arsenal de Inglaterra contra el PSG de Francia.

Cambió el horario en la final de la Champions League: a qué hora juegan Arsenal vs PSG rEUTERS

A horas del partido que definirá al nuevo campeón de Europa, la UEFA comunicó una sorpresiva decisión al modificar el horario de la final de la Champions League. De esta manera, el Arsenal inglés y el Paris Saint-Germain francés jugarán más temprano de lo esperado.

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La final que se disputará en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, finalmente no comenzará a las 21 horas locales (16hs de Argentina) como estaba pactado y ocurre cada año. Finalmente, el encuentro definitivo será a las 18:00 de Europa y, por lo tanto, pasado el mediodía de Argentina.

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Los motivos de la UEFA para cambiar el horario de la final de la Champions League Si bien no emitió un comunicado oficial, la dirigencia del fútbol europeo justificó este cambio por supuestas cuestiones de seguridad y, en especial, comerciales.

La UEFA prioriza los accesos al estadio de los hinchas en transporte público tanto a la ida como a la vuelta, y que el regreso no sea cerca de la medianoche, para evitar enfrentamientos nocturnos entre ingleses y franceses.

Además, como se trata de uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo, el nuevo horario hace que sea más viable para los espectadores de Asia y Oceanía, que en promedio tienen seis y ocho horas más que Europa. De esta manera, el partido será visto en vivo por más millones de personas, explotando sus derechos televisivos. A qué hora juegan PSG vs. Arsenal, país por país 13.00: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

12.00: Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)

11.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)

10.00: México y Estados Unidos (Montaña-MST)

09.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

18.00: Europa