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18 de abril 2026 - 19:53

EEUU planea incautar buques vinculados a Irán en los próximos días, según Wall Street Journal

Un informe del Wall Street Journal, citado por medios, señala que el Ejército de Estados Unidos prepara operaciones para abordar y confiscar petroleros con presuntos vínculos con Teherán como parte de la llamada "operación Furia Económica".

La acción se planea en el marco de una operación identificada como Furia Económica.

La acción se planea en el marco de una operación identificada como "Furia Económica".

Reuters

Estados Unidos, según un informe del diario Wall Street Journal, estaría listo en los próximos días para abordar barcos petroleros vinculados a Irán y proceder a su incautación en distintas regiones del mundo, en una ampliación de las acciones contra el país persa más allá de Oriente Medio.

Fuentes consultadas por el diario estadounidense indicaron que la maniobra militar apuntaría a extender la represión económica y marítima que Washington atribuye a redes vinculadas a Teherán, en el marco de una operación identificada como "Furia Económica".

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La variante operativa coincide con un recrudecimiento de la vigilancia en rutas estratégicas: Irán volvió a restablecer control militar sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio petrolero global.

Reacciones oficiales

El presidente Donald Trump reaccionó al cierre de la vía y afirmó ante la prensa en la Casa Blanca: "Querían volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años. No pueden chantajearnos".

Funcionarios estadounidenses, citados por el reporte, señalaron que las operaciones de abordaje y confiscación se inscriben en medidas para cortar flujos considerados ilícitos o vinculados a sanciones contra Teherán, aunque en el informe las fuentes aparecen sin identificación nominal.

Por su parte, las autoridades iraníes defendieron el restablecimiento del control sobre el estrecho y advirtieron que mantendrán la vigilancia hasta que, a su juicio, EE. UU. deje de impedir la libre circulación de buques desde y hacia Irán.

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