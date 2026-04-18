Nuevo límite de líquidos en Ezeiza: guía completa para viajar en avión con bebidas y alcohol en cabina

Antes de armar tu equipaje, revisá las normas de la aerolinea, destino y aeropuerto. Todo lo que tenes que saber sobre la nueva actualización de las normas en Ezeiza.

Los especialistas recomiendan verificar siempre las condiciones antes de viajar.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, acaba de actualizar la reglamentación en cuanto a las restricciones que regulan el transporte de líquidos en el equipaje de mano. Entre todas las restricciones, la de los líquidos siempre fue una de las más controladas y que también generaba muchas dudas entre los pasajeros que buscan llevar compras, regalos o productos personales en cabina.

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Para poder viajar en avión , hay que cumplir con una serie de requisitos y normas de seguridad , las cuales van ajustándose según los criterios de las autoridades aeroportuarias con el correr del tiempo. Por lo que, la nueva medida representa un alivio para quienes suelen viajar con productos comprados antes del vuelo o simplemente quieren evitar despachar el equipaje.

Por eso es que entender las condiciones de transporte y verificar las normas del destino es algo fundamental.

La principal novedad es la ampliación en la posibilidad de transportar bebidas alcohólicas dentro del equipaje de mano o carry on. A partir de ahora, los pasajeros van a poder incluir este tipo de productos en su equipaje en cabina, algo que antes estaba limitado.

Este cambio lo que busca es facilitar la experiencia del viajero, especialmente para quienes tienden a comprar en el free shop o desean trasladar bebidas como regalo y a su vez, brinda mayor flexibilidad a la hora de organizar el equipaje.

Sin embargo, esta medida no es absoluta y su aplicación depende de varios factores como:

la aerolínea

la tarifa contratada

el destino del vuelo

Esto significa que aunque el aeropuerto de Ezeiza habilite esta posibilidad a los pasajeros, no quedan exentos a que haya otras restricciones en otros aeropuertos o países.

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El nuevo límite para bebidas alcohólicas: ¿cuánto y cómo se puede llevar?

La reglamentación establece límites concretos que todos los pasajeros deben respetar para poder transportar bebidas alcohólicas en cabina.

Entre las principales condiciones se destacan:

se permite llevar hasta 5 litros de alcohol por persona

cada envase no puede superar 1 litro de capacidad

Otro punto importante es que las bebidas pueden ir dentro del equipaje de mano o también se podría reemplazar el carry on por un contenedor para las bebidas, siempre y cuando se esté respetando el peso permitido por la aerolínea.

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Requisitos de seguridad: graduación alcohólica y embalaje permitido

Más allá de la cantidad, la reglamentación establece condiciones específicas vinculadas a la seguridad del transporte.

Entre los requisitos principales se destacan:

la graduación alcohólica no debe superar el 70% de alcohol por volumen

las botellas deben estar correctamente embaladas y cerradas.

se debe evitar cualquier riesgo de rotura o derrame durante el traslado

El embalaje adecuado no es un detalle menor. Se recomienda proteger las botellas con materiales que amortigüen los golpes, sobre todo si se transportan dentro del equipaje de mano junto a otras cosas.

Además, hay restricciones que siguen vigentes y que no deben ser ignoradas:

no se permite abrir ni consumir alcohol durante el vuelo

solo pueden transportarlo personas mayores de edad

las normas pueden variar según el destino

Sobre todo en los vuelos a Estados Unidos, se mantienen las restricciones tradicionales, por lo que los líquidos que superen los límites habituales deberán despacharse a la bodega.

Por lo que aunque la nueva actualización en Ezeiza es un avance y les brinda una mayor comodidad a los pasajeros, sigue siendo clave informarse antes de viajar. Las regulaciones pueden cambiar según el destino o la aerolínea, y conocerlas con antes es la mejor forma de asegurarse que sea un viaje sin inconvenientes.