Panaderías en alerta: denuncian el cierre de 1.800 locales y la pérdida de 15.000 empleos en dos años

Panaderos advierten cierres masivos y caída del 55% en las ventas por costos en alza, tarifas más caras y salarios que no acompañan.

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció cerraron al menos 1800 panaderías en todo el país en un lapso de dos años y afirmó que el sector perdió más de 15.000 empleos como consecuencia de la suba de costos y el derrumbe del consumo. La situación, asegura, es crítica y empeora mes a mes.

Pinto sostuvo que las panaderías “están trabajando siempre a pérdida” y que muchas solo logran “subsistir” mientras enfrentan incrementos permanentes en los costos operativos. A su vez, comparó la crisis actual con momentos históricos difíciles, como la pandemia, los años 90 y el 2001, pero advirtió que "no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy".

pan-panaderia.jpg Las panaderías registran aumentos de luz de hasta el 50% respecto del mes anterior. freepik.es Según detalló a Radio Splendid, la actividad registra una caída de ventas del 55%, un desplome que se agrava por el aumento de tarifas: las boletas de luz subieron entre 45% y 50% respecto del mes anterior. Estos dos factores combinados hacen, en sus palabras, “imposible sostener” el funcionamiento de los comercios, ya que el sector no puede “perder plata” y tampoco consigue trasladar completamente los aumentos a los precios.

Menos consumo y salarios atrasados La demanda también se retrae por el deterioro del poder adquisitivo. Pinto señaló que "la gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere" debido a la falta de recursos en los bolsillos. Explicó además que los incrementos de costos no están acompañados por una recomposición salarial, y que los trabajadores tienen “los sueldos pisados a un año atrás”.

Así, aun cuando los precios deben subir para cubrir los gastos, las ventas continúan cayendo. Pinto planteó que la raíz del problema es un desfasaje estructural: todo aumenta menos los ingresos, lo que deja al sector sin herramientas para frenar el cierre de panaderías y sin expectativas de recuperación a corto plazo.

