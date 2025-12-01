La historia del favorito de Donald Trump para la Fed: defensor de criptomonedas, paladín de la baja de tasas y con un error histórico

Con pasos como asesor durante la gestión de Bill Clinton y George H.W. Bush, su perfil comenzó a levantar vuelo durante la primera presidencia del actual presidente norteamericano y se consolidó con el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Kevin Hassett , director del Consejo Económico Nacional de EEUU tiene todas las fichas para ser el elegido por el presidente norteamericano, Donald Trump , para reemplazar a Jerome Powell en la Reserva Federal (Fed) . Alineado políticamente con la actual administración, marcaría una ruptura respecto a la gestión vigente, debido a que tiene un enfoque a favor de una tasas muy por debajo del consenso que existe hoy entre los funcionarios del banco central norteamericano.

Si bien Hassett no fue confirmado por el mandatario republicano, el consenso en Wall Street es que será él el nominado . "Es el claro favorito en los mercados de apuestas, con una probabilidad del 71% , muy por encima del 11% del segundo candidato, Christopher Waller , gobernador de la Fed ", remarcó Portfolio Personal Inversores (PPI) .

La semana pasada, Bloomberg aseguró que se había convertido en el principal candidato para suceder a Powell, cuyo mandato vence en mayo de 2026. Este domingo, Hassett no esquivó a la pregunta y afirmó en una entrevista en Fox News que estaría "encantado" de ocupar el cargo si fuera elegido por Trump.

Nacido el 20 de marzo de 1962 en Massachusetts , Hassett tiene una maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Pensilvania . Además, cuenta con un aceitado vínculo con el establishment político norteamericano . Fue economista en la Junta de Gobernadores de la Fed a mediados de los noventa, mientras trabajada como consultor de políticas públicas para el Departamento del Tesoro durante las administraciones de George H.W. Bush y Bill Clinton .

Durante la próxima década consolidó su posición como un técnico al servicio del Partido Republicano . Fue el principal asesor económico de John McCain en las primarias presidenciales de 2000, rol que repetiría en la campaña de George W. Bush en 2004, con McCain nuevamente en 2008 y Mitt Romney en 2012.

Volvería a la gestión pública durante la primera presidencia de Trump. Ocupó el cargo presidente del Consejo de Asesores Económicos desde septiembre de 2017 hasta junio de 2019, donde se destacó por impulsar la Ley de Reducción de Impuestos y Empleo, la cual se caracterizó por un recorte de impuestos a las grandes empresas y los sectores más ricos de la población.

En marzo de 2020, pasó a ocupar el rol de asesor con foco en los efectos económicos de la pandemia de Covid-19. Desde ese cargo, ganó relevancia por sus posturas a favor de no cerrar la economía pese al aumento de las infecciones de coronavirus. Estimó que los casos caerían a cero para mediados de mayo de ese año, situación que no solo no sucedió, sino que la propagación del Covid-19 se agravaría con el correr de los meses.

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca este año, también lo hizo Hassett. Esta vez, como director del Consejo Económico Nacional de EEUU, desde donde defendió a ultranza la política arancelaria de Washington y los cuestionamientos a la política monetaria de la Fed.

"Dovish" a ultranza y pro cripto

Para PPI, el funcionario "cumple con los requisitos para ocupar el cargo, por más que Waller tenga un perfil más académico y con mayor trayectoria dentro del organismo". Sin embargo, remarcaron que "tiene un perfil extremadamente 'dovish' (a favor de tasas bajas) en comparación con Powell o al propio Waller".

Y ahondaron: "Su visión de que el rango de la tasa de política monetaria debería ubicarse muy por debajo del 3%, choca con la mirada que tiene hoy el 'Board', que está muy atento a cómo evolucionan los riesgos tanto por el lado de la inflación como por el del empleo".

De manera similar opinaron desde Wealth Managment: "Aunque Hasset afirmó que aceptaría el cargo si se lo ofrecieran, algunos analistas advierten que podría tener dificultades para unir al Comité de Fijación de Tasas de la Fed, dada su alineación con la administración Trump en cuanto a impulsar recortes de tasas más rápidos y profundos para apoyar la economía".

Otro aspecto que destaca de Hassett es su perfil a favor de las criptomonedas. En julio, el Consejo Económico Nacional publicó un informe centrado en políticas cripto, reforzando el interés de la administración de Trump en los activos digitales.

Además, tiene fuertes vínculos con la industria cripto: posee al menos 1 millón de dólares en acciones de Coinbase. Ganó más de u$s50.000 en la plataforma cripto por formar parte de su Consejo Asesor Académico y Regulador. También asesoró previamente a One River Digital Asset Management, una importante firma de inversión cripto.

El recuerdo de un pifie histórico

Sin embargo, Hassett también es conocido por una predicción fallida que realizó a finales del siglo pasado. En 1999, publicó junto a James Glassman el libro "Dow 36.000: la nueva estrategia para sacar provecho de la próxima subida del mercado de valores", en donde argumentaban que las acciones en 1999 estaban significativamente infravaloradas.

Es más, aseguraron que se produciría un aumento en el tamaño del mercado bursátil norteamericano cuatro veces mayor al que existía en ese momento, proyectando que el índice industrial Dow Jones alcanzaría los 36.000 puntos entre 2002 y 2004.

Un año después, la burbuja de las empresas puntocom estalló y con ella se llevó toda la euforia que había impulsado a Wall Street durante el último lustro. Sin embargo, Glassman y Hassett no se achicaron y redoblaron la apuesta: "Si dentro de diez años el Dow Jones está más cerca de los 10.000 que de los 36.000 (es decir, si está por debajo de los 23.000), cada uno donaremos u$s1.000 a la organización benéfica que se elija".

Perdieron la apuesta. A principios de 2010, cada uno donó u$s1.000 al Ejército de Salvación. De hecho, el Dow Jones alcanzaría los 36.000 puntos recién en noviembre de 2021, razón por la cual el libro fue calificado por Bloomberg como "el libro sobre inversiones más espectacularmente erróneo de la historia".