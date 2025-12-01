Cuánto cuesta armar el árbol de Navidad en la Argentina en 2025 + Seguir en









En vísperas de las fiestas, muchas familias ya empezaron a calcular cuánto deberán invertir para decorar la casa.

Estos son los valores estimados para armar un arbolito en 2025. freepik.es

Falta menos de un mes para la llegada de la Navidad, y estas semanas son claves para que la familia compre y organice los regalos. Sin embargo, un imprescindible para esta fiesta es el árbol que, debido a los aumentos de precios, requiere de una planificación anticipada para permitirse ahorrar.

En este sentido, el presupuesto varía mucho según diversos factores, como el tipo de pino, las luces, las esferas y los adornos. De esa forma, las familias podrán diseñar su arbolito a gusto y con lo que permita su bolsillo.

Precio del árbol de Navidad en 2025 El precio del árbol de Navidad dependerá de algunos factores, aunque el más determinante es su tamaño. Asimismo, las decoraciones se sumarán al valor final. Los valores de referencia para este año son:

Entre $5.000 y $10.000 : pinos de 60 cm o modelos alternativos (árbol LED en forma de cono).

: pinos de 60 cm o modelos alternativos (árbol LED en forma de cono). Entre $10.000 y $20.000 : pinos entre 90 y 120 cm.

: pinos entre 90 y 120 cm. Entre $20.000 y $30.000 : pinos hasta 180 cm.

: pinos hasta 180 cm. Entre $30.000 y $65.000: pinos desde 180 hasta 210 cm. arbol navidad chico.jpg Cabe aclarar que se trata de precios estimados, que pueden variar según su estilo —los que son más tupidos y naturales son los más caros, mientras que algunos de estilo alemán o brasileño pueden aumentar el precio—. Asimismo, la cantidad de ramas también puede convertirse en un diferencial. En este marco, las familias pueden elegir el pino que crean más conveniente para sus necesidades.

Adornos navideños El árbol por si mismo no representa el resultado final, sino que hay que decorarlo con los adornos que más nos gusten. En este sentido, estos son los valores estimados para los más tradicionales:

Esferas navideñas : según el color, pueden costar entre $2.500 y $5.000 cada una, aunque se recomienda comprar un set para conseguir más elementos a menor precio. Uno que trae 100 esferas puede costar alrededor de $40.000, mientras que uno de 48 cuesta entre $20.000 y $30.000.

: según el color, pueden costar entre $2.500 y $5.000 cada una, aunque se recomienda comprar un set para conseguir más elementos a menor precio. Uno que trae 100 esferas puede costar alrededor de $40.000, mientras que uno de 48 cuesta entre $20.000 y $30.000. Boas decorativas : otra de las decoraciones clásicas para el árbol tiene un valor estimado de $4.500 cada una, y se ofrecen en diferentes colores.

: otra de las decoraciones clásicas para el árbol tiene un valor estimado de $4.500 cada una, y se ofrecen en diferentes colores. Guirnaldas de luces LED: la iluminación del árbol puede costar entre $6.000 y $15.000, según la longitud y variedad de la luz. Arbol de navidad.jpg Costo final del árbol de Navidad El árbol puede armarse en base a distintos presupuestos. Reuniendo todas las variables, existen diferentes gamas según lo que uno esté dispuesto a gastar. Un árbol estándar con una decoración mínima puede costar alrededor de $45.000, mientras que uno más decorado puede extenderse a los $70.000; mientras, un árbol de mayor calidad con una decoración moderada parte desde $70.000, y con una gran cantidad de adornos puede subir hasta $120.000.