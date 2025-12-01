Boom de compras en Chile: crece el viaje de argentinos por precios bajos y ofertas de Black Friday

Pese a los asaltos recientes en ruta, crece el cruce de Argentina hacia Chile para adquirir tecnología, ropa y regalos más baratos.

En los últimos días, volvió a crecer el flujo de miles argentinos hacia Chile , quienes decidieron cruzar la cordillera para aprovechar precios más bajos , incluso tras el reciente asalto a un tour de compras. La motivación principal fue el Black Friday , que ofrece rebajas fuertes para adelantar compras para Navidad y de Reyes.

En plena temporada previa a fin de año, los viajeros buscaron principalmente indumentaria, tecnología, juguetes, perfumes y electrodomésticos , aún con la presión del bolsillo. Las demoras para atravesar la frontera alcanzaron hasta tres horas , pero igual hubo movimiento sostenido en alta montaña. En los últimos días circularon alrededor de 3500 personas por jornada y se espera que la cifra continúe debido a la extensión de las promociones. El registro proyecta un volumen similar al último fin de semana largo, cuando más de 20.000 argentinos cruzaron a Chile.

Esta vez predominó el uso de autos particulares y camionetas sobre los tours en micro , aunque estos continúan operativos pese al episodio de inseguridad ocurrido en una ruta alternativa. Para muchos compradores, los descuentos fueron determinantes para justificar el viaje en un contexto económico ajustado, y la cercanía de fin de año terminó de impulsar la decisión.

Con descuentos que alcanzan el 70% , la diferencia de precios quedó en evidencia y empujó a miles de argentinos a cruzar la cordillera. Un teléfono de gama media que en Chile ronda los u$s380 puede costar cerca de u$s700 en el mercado argentino, casi el doble. En juguetes ocurre algo similar: un juego de mesa infantil que del lado chileno se consigue por u$s20 supera los u$s60 en el país , mientras que una muñeca de línea reconocida se paga alrededor de u$s27 frente a valores cercanos a u$s50 en tiendas locales.

El contraste también se refleja con fuerza en perfumería. Una fragancia femenina de alta demanda, cuyo precio ronda lo s u$s90 en Chile , supera los u$s150 en Argentina . Otra opción popular, que allí puede conseguirse por u$s30, aquí cuesta más de u$s90 , triplicando casi el valor original. Incluso perfumes premium de mayor capacidad se ofrecen a unos u$s75 del lado chileno , frente a valores que superan los u$s170 en perfumerías nacionales.

Noche de los shoppings.jpg Comercios chilenos con rebajas de hasta 70% por Black Friday.

La “línea blanca” gana terreno: heladeras, lavarropas y aires acondicionados

Aunque no es la compra más frecuente, creció el número de camionetas que volvieron cargadas con electrodomésticos. Desde julio está permitido ingresar un artefacto grande por persona abonando los impuestos correspondientes, lo que favoreció un nuevo nicho comercial. Un refrigerador no frost cuesta unos u$s600 en Chile, mientras que en Argentina supera 1500. Un lavarropas automático ronda los 300 frente a unos 900 locales, y una cocina puede valer u$s500 del otro lado, contra más de 1000 en comercios nacionales.

Muchos viajeros regresaron con compras variadas, desde ropa hasta bebidas para el brindis de fin de año. Para otros, la decisión se posterga hacia el verano, cuando planean combinar playa y compras mientras las diferencias de precios sigan tan profundas.

El asalto que encendió la alarma entre viajeros argentinos

El hecho que más impactó en las últimas semanas fue el robo a un micro con 60 argentinos que viajaban en un tour de compras rumbo a Chile. La unidad fue interceptada en la Ruta G-71 mediante una maniobra engañosa en la que un auto simuló un desperfecto para obligar al chofer a detenerse. Allí irrumpió un grupo armado que redujo a los conductores con golpes y amenazas, y luego ingresó al vehículo para robar dinero, documentación y pertenencias personales.

asalto Tour de compras asaltado en ruta chilena con 60 pasajeros argentinos. Diario Los Andes

Los delincuentes recorrieron el colectivo mientras obligaban al chofer a continuar la marcha a baja velocidad para no llamar la atención de otros vehículos. Al menos 28 pasajeros fueron despojados de objetos de valor, con un monto estimado robado de u$s26.000. Los afectados describieron un ataque organizado, con varios individuos armados que actuaron con rapidez y sin posibilidad de reacción por parte de quienes viajaban.

El episodio generó malestar adicional cuando un carabinero sugirió que el ataque podría haber sido una venganza vinculada a episodios violentos recientes entre hinchas argentinos y chilenos. Los pasajeros rechazaron esa versión, remarcaron que no tenían relación con esos hechos y manifestaron preocupación por la inseguridad en ruta, aunque el movimiento turístico hacia Chile continuó firme en los días posteriores.