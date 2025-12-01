Así amanecieron las tasas del plazo fijo en los principales bancos hoy, lunes 1 de diciembre 2025 + Seguir en









El informe del Banco Central de la República Argentina muestra que las TNA para plazos fijos online a 30 días tienen variaciones según el banco y el tipo de cliente.

Ninguna de las tasas del plazo fijo superan el 30% en el primer día de diciembre 2025. Depositphotos

Arranca diciembre y con él la consulta habitual de muchos argentinos sobre qué paga hoy un plazo fijo. En un contexto donde la inflación y el dólar pisan fuerte, depositar plata a plazo sigue siendo una apuesta conservadora. El registro oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente las tasas y muestra cambios este lunes.

Gracias a las normas actuales, es posible operar un plazo fijo aunque no tengas cuenta en el banco elegido, lo que amplía las chances de comparar rendimientos con tranquilidad. Esto cambia bastante la dinámica, sobre todo cuando hay disparidad entre lo que ofrecen los grandes bancos y otras entidades más chicas o digitales.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 1 de diciembre Según la última publicación del BCRA, las tasas de interés para depósitos a plazo fijo online a 30 días muestran una amplia diversidad este 1 de diciembre del 2025:

Banco de la Nación Argentina : 26%

: 26% Banco Galicia : 25%

: 25% Banco Santander : 22%

: 22% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 26%

: 26% BBVA : 26%

: 26% Banco Macro : 29%

: 29% Banco Credicoop : 28%

: 28% Banco Ciudad : 24%

: 24% ICBC: 28%

