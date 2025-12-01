Donald Trump ya sabe a quién va a designar como reemplazo de Jerome Powell en la Fed + Seguir en









En un marco de incertidumbre por el recorte de las tasas de interés, el mandatario estadounidense ya tiene un nombre en mente para poner a cargo del banco central estadounidense.

El presidente de EEUU podría anunciarlo antes de Navidad.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ha sido uno de los puntos principales de conflicto en la gestión de Donald Trump, marcado por el recorte de las tasas de interés en medio del shutdown más largo de su historia. Sin embargo, el presidente de EEUU aseguró que ya sabe a quién elegirá como sustituto del actual presidente de la Fed, Jerome Powell.

En medio de rumores y especulaciones, la expectativa por un recorte de 25 puntos básicos de las tasas de interés fluctúa ante los datos económicos y las medidas del gobierno estadounidense. A día de hoy, las chances están más cerca a que se concrete la reducción, luego de que los datos de empleo de septiembre fueron más positivos de lo que se esperaba.

De todas formas, esto no alivia la tensión entre Trump y Powell, a quien el mandatario criticó ferozmente a lo largo del año por no acelerar la rebaja de los tipos de interés para estimular la economía. Por su parte, el titular de la Fed argumentó que su intención estaba puesta en no descarrilar la economía y su recuperación luego de la pandemia.

El Comité de Mercado Abierto (FOMC) se prepara para su última reunión del año el 9 de diciembre, con el foco puesto en las tasas. Mientras tanto, Powell tiene las horas contadas ya que, a pesar de que su mandato finaliza en mayo de 2026, Trump haría el anuncio antes de Navidad, según comentó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

¿Quién será el nuevo presidente de la Fed? Si bien Bessent sugirió que la decisión está limitada a cinco candidatos fuertes, Trump confirmó a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington desde Florida, que ya tiene un nombre en mente. "Sé a quién voy a elegir, sí", aseguró luego de ser consultado por un periodista.

Kevin Hassett.jpg Se trata de Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico y principal asesor económico de la Casa Blanca, quien suena mejor para ocupar el puesto. Su afianzado vínculo con Trump lo posicionó como el candidato más fuerte a quedarse con la presidencia de la Fed.