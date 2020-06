La ex Pescarmona perdió $1.015 millones y acordó suspensiones

IMPSA -la ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona- no es ajena al contexto económico adverso que genera el coronavirus y que se hace sentir con particular intensidad sobre todo el sector metalúrgico, que acumula 24 meses consecutivos de caída de producción. En los resultados de su balance presentados recientemente ante la Comisión Nacional de Valores, la compañía con base en Mendoza declaró pérdidas netas por $1.015 millones.