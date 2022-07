Pandora Papers: la AFIP intimó a 1.500 contribuyentes ante sospechas de evasión tributaria

La conformación de este tipo de firmas no es un delito en sí mismo. Lo que está por fuera de la ley es no declararlas. El dato relevante es que un grupo de contribuyentes argentinos que aparecen en las bases de datos de los Pandora Papers como titulares o directivos de entidades offshore no informaron a la AFIP ningún tipo de participación como beneficiarios finales en sociedades o fideicomisos alrededor del mundo.