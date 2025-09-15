Para el Gobierno, con el superávit fiscal, Argentina crecerá "al 5% anual" y podría ir por más con reformas







El equilibrio fiscal fue el eje del discurso del Presidente en la presentación del Presupuesto 2026. El mandatario aseguró que "es la única solución a los problemas de Argentina".

En el marco de la presentación del Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei aseguró que el equilibrio fiscal garantizaría un crecimiento sostenido del 5% anual. Además, según su visión, si a eso se le suman las reformas estructurales el país podría ser potencia mundial en un par de décadas.

El libertario sostuvo que "solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por mantenerlo a lo largo del tiempo, Argentina alcanzaría, según diversos estudios, una base de crecimiento del 5% anual". Como contracara, recordó que entre 2011 y 2023 el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita cayó un poco más de 10% entre 2011 y 2023, cuando los países de la región crecieron entre 15% y 20% en el mismo período.

"Si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante podríamos estar hablando de un crecimiento del 7% u 8% anual. Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales", sentenció.

Presupuesto 2026: el equilibrio fiscal, eje del discurso de Javier Milei Durante todo el discurso grabado, que duró aproximadamente 20 minutos, Milei puso el énfasis en la importancia de tener superávit fiscal, o por lo menos equilibrio, para asegurar "décadas de crecimiento inimaginable". "No es capricho, es la solución definitiva a los problemas de Argentina", profundizó.

El mandatario sostuvo que "el camino del déficit fiscal ya se probó", tanto vía emisión monetaria como vía deuda, sin resultado. En ese sentido, llamó a "abandonar el pensamiento mágico".

"No hay otro camino que el orden fiscal, el orden monetario y, por ende, el orden cambiario. El superávit nos permitirá otorgar financiamiento al sector privado para desarrollar obras de infraestructura y logística", dijo el Presidente. Además, hacia adelante, el Gobierno espera avanzar en las tan citadas reformas laboral y tributaria.