Paritarias de bancarios: acordaron un aumento salarial del 2,1% para mayo y el básico supera los $2.400.000

Los trabajadores bancarios percibirán una nueva actualización salarial tras el reciente entendimiento entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias. En esta oportunidad, se fijó un incremento del 2,1% para mayo , el cual se aplicará de manera directa sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con esta última mejora, que impactará en los haberes de junio, el gremio consolidó una suba acumulada del 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 respecto de los salarios de diciembre del año pasado.

Esta paritaria, sellada por la organización que conduce Sergio Palazzo , ratifica la vigencia de la cláusula de ajuste automático ligada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ).

Con esta última actualización, el salario inicial de la actividad quedó fijado en $2.368.759,48 , a lo que se le suman $68.473,44 por participación en las ganancias (ROE), elevando el piso total a $2.437.232,92 . De esta manera, los empleados del sector se mantienen entre los mejores remunerados del mercado laboral argentino. Asimismo, se determinó que el monto mínimo por el Día del Bancario será de $2.111.667,14 , cifra que se indexará con los futuros aumentos.

Estas cifras reflejan la estrategia paritaria que el sector sostuvo a lo largo de 2026, caracterizada por un esquema de indexación periódica atado de forma directa a la inflación. De hecho, los últimos registros de la Secretaría de Trabajo exponen que hasta el primer trimestre la variación salarial real de la actividad se mantuvo neutral en la medición interanual, lo que demuestra que los incrementos replicaron con precisión el avance del costo de vida.

Mediante este mecanismo de ajustes mensuales alineados con el IPC, el gremio logró neutralizar el impacto de la suba de precios generalizada. Así, se evitó un deterioro pronunciado en el poder de compra de los trabajadores y se garantizó la estabilidad de los ingresos frente a la coyuntura económica.