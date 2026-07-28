Salarios de bancarios: cuánto cobrarán en agosto de 2026 tras el último acuerdo de la paritaria

Los salarios del sector bancario se incrementarán nuevamente, según afirma la Asociación Bancaria. Se trata de un aumento que acompaña la inflación.

Los trabajadores bancarios volverán a recibir una actualización salarial luego del nuevo acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias. En esta oportunidad, las partes establecieron un incremento del 1,9% correspondiente a junio, que se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales , tanto remunerativas como no remunerativas , incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

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Con esta recomposición, que impactará en las liquidaciones posteriores, el sector acumuló una mejora del 16,8% durante el primer semestre de 2026 respecto de los salarios de diciembre de 2025, manteniendo el mecanismo de actualización automática vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

El entendimiento fue firmado por el gremio encabezado por Sergio Palazzo , que volvió a ratificar el esquema de ajustes mensuales atados a la inflación para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Luego de la aplicación del incremento, el salario básico inicial pasó a ser de $2.412.128,22 . A ese monto se suman $69.727,10 en concepto de participación en las ganancias ( ROE ), por lo que el ingreso mínimo de la actividad ascendió a $2.481.855,32 .

Este valor corresponde al piso salarial para quienes ingresan a desempeñarse en entidades financieras de todo el país y sirve como referencia para el resto de las categorías previstas en el convenio colectivo.

No obstante, el ingreso mensual suele ser superior, ya que cada trabajador puede percibir adicionales por antigüedad, títulos, horas extras y otros conceptos específicos establecidos para la actividad.

También se actualizó el bono por el Día del Bancario

El acuerdo salarial también modificó el monto correspondiente al Día del Bancario, uno de los beneficios extraordinarios más importantes que perciben los trabajadores del sector.

Con la nueva escala, el piso de ese adicional quedó fijado en $2.150.328,87, aunque continuará sujeto a futuras actualizaciones conforme avancen las próximas revisiones salariales.

Al igual que ocurre con los haberes mensuales, este beneficio mantiene una evolución vinculada al esquema de ajustes periódicos que aplica la actividad.

Un mecanismo que sigue la inflación

Durante 2026, la negociación paritaria bancaria volvió a sostener un sistema de recomposición mensual directamente relacionado con la evolución del IPC.

Los datos más recientes publicados por la Secretaría de Trabajo mostraron que, al cierre del primer trimestre, los salarios del sector conservaron prácticamente intacto su poder adquisitivo en términos interanuales, debido a que los incrementos acompañaron la evolución del costo de vida.

Mediante este mecanismo de actualización automática, el gremio buscó evitar un deterioro significativo de los ingresos frente al proceso inflacionario.

Qué informó la Asociación Bancaria

Mediante un comunicado oficial, el sindicato confirmó los nuevos valores salariales y explicó el alcance del incremento: “La Asociación Bancaria comunicó la actualización salarial correspondiente a junio tras el reciente acuerdo como las cámaras empresariales".

Los bancarios acumulan una mejora de casi el 17%. X

"En efecto, se fijó un aumento del 1,9% para el mes, que será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas”, indicó la entidad.

Asimismo, precisó que el incremento incluyó los adicionales convencionales y no convencionales y permitió acumular una mejora del 16,8% sobre los salarios de diciembre de 2025.

Cómo continuará la negociación paritaria

El acuerdo también definió la continuidad del esquema de actualización automática durante los próximos meses. Las partes resolvieron mantener durante julio y agosto de 2026 el mismo mecanismo de ajuste mensual ligado a la inflación, con el mismo alcance establecido en los acuerdos salariales anteriores.

Además, el sindicato y las cámaras empresarias asumieron el compromiso de retomar las negociaciones durante la segunda quincena de septiembre, cuando analizarán la evolución de los precios para definir nuevas recomposiciones.

De esta manera, el sector bancario mantuvo un modelo de negociación basado en revisiones frecuentes y ajustes vinculados al IPC publicado por el INDEC, con el objetivo de sostener el poder de compra de los salarios frente al avance de la inflación.