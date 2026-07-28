Salarios de bancarios: cuánto cobrarán en julio de 2026 tras el último acuerdo de la paritaria

Los salarios del sector bancario se incrementarán nuevamente, según afirma la Asociación Bancaria. Se trata de un aumento que acompaña la inflación.

Los trabajadores bancarios percibirán una nueva actualización salarial luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias. El entendimiento estableció un incremento del 2,1% correspondiente a mayo, que se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales , tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales .

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Con este ajuste, que impactará en los haberes de junio, la actividad acumuló una mejora del 14,7% durante los primeros cinco meses de 2026 respecto de los salarios de diciembre de 2025, manteniendo el mecanismo de actualización automática vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

El acuerdo fue suscripto por el gremio conducido por Sergio Palazzo , que volvió a sostener el esquema de recomposición mensual atado a la evolución de la inflación.

Luego de la aplicación del incremento, el salario inicial de la actividad quedó fijado en $2.368.759,48 . A esa suma se agregan $68.473,44 en concepto de participación en las ganancias ( ROE ), por lo que el ingreso mínimo total pasó a ser de $2.437.232,92 .

Este monto corresponde al piso salarial para quienes ingresan a trabajar en entidades bancarias de todo el país y sirve como referencia para el resto de las categorías.

Sin embargo, la remuneración final suele ser superior, ya que cada trabajador puede percibir adicionales vinculados con la antigüedad, títulos académicos, funciones específicas y otros conceptos previstos en el convenio colectivo.

El bono por el Día del Bancario también aumentó

La actualización salarial también modificó el monto correspondiente al Día del Bancario, uno de los beneficios económicos más importantes del año para la actividad.

A partir del nuevo acuerdo, el piso de ese adicional quedó establecido en $2.111.667,14, aunque continuará sujeto a futuras actualizaciones salariales que puedan acordarse durante el año.

Al igual que ocurre con los haberes mensuales, este beneficio mantiene una evolución ligada a las próximas revisiones paritarias y los avances de las mismas.

Un esquema que acompaña la inflación

Durante 2026, las negociaciones salariales del sector mantuvieron un criterio de actualización periódica vinculado directamente al comportamiento del IPC.

Según los últimos datos difundidos por la Secretaría de Trabajo, hasta el primer trimestre la variación real de los salarios bancarios permaneció prácticamente estable en términos interanuales, ya que los incrementos replicaron la evolución del costo de vida.

Este mecanismo permitió sostener el poder adquisitivo mediante ajustes mensuales que evitaron un deterioro significativo de los ingresos frente al avance de la inflación.

Qué informó la Asociación Bancaria

A través de un comunicado, el sindicato confirmó los nuevos valores salariales y el alcance del incremento. “Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de mayo de 2026", señaló la Asociación Bancaria.

"Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cinco meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre 2025”, aclaró.

Los bancarios percibirán el aguinaldo.

Cuándo se paga y cómo se calcula el aguinaldo

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) deberá abonarse, como fecha límite, el 30 de junio. No obstante, la normativa vigente contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para efectuar el depósito, por lo que algunos trabajadores podrán percibir el aguinaldo hasta el 6 de julio, dependiendo de la organización administrativa de cada empleador.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre correspondiente.

Para quienes trabajaron el semestre completo, el cálculo consiste simplemente en dividir por dos el salario bruto más alto cobrado entre enero y junio.

En cambio, cuando el trabajador no prestó servicios durante todo ese período, el monto se liquida de manera proporcional. En esos casos, se toma como referencia la mitad del mejor sueldo y luego se ajusta según la cantidad de meses o días efectivamente trabajados.

Si la remuneración es por hora, se considera el ingreso mensual más elevado registrado durante el semestre para determinar el medio aguinaldo.