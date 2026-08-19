Paritarias bancaria: acordaron una nueva actualización salarial del 2,1% para julio tras activar la cláusula gatillo + Agregar ámbito en









El nuevo ajuste acompaña la evolución de los precios y lleva el incremento acumulado durante 2026 al 19,3% respecto de los salarios de diciembre de 2025.

Paritarias de bancarios: acordaron una nueva actualización salarial del 2,1% para julio tras activar la cláusula gatillo.

La Asociación Bancaria comunicó la actualización salarial correspondiente a julio tras activar la cláusula gatillo. El incremento será del 2,1% y llevará el ingreso inicial, incluyendo la participación en las ganancias, por encima de los $2,5 millones.

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El gremio que nuclea a los trabajadores bancarios informó que, con la actualización, el salario inicial quedó establecido en $2.463.757,68. A ese monto se le adicionan $71.219,54 por participación en las ganancias (ROE), por lo que el ingreso total alcanza los $2.534.977,22.

El nuevo ajuste acompaña la evolución de los precios y lleva el incremento acumulado durante 2026 al 19,3% respecto de los salarios de diciembre de 2025, en línea con la inflación acumulada durante el mismo período. Así, el sector vuelve a posicionarse con uno de los pisos salariales más competitivos del mercado laboral.

El nuevo ajuste acompaña la evolución de los precios y lleva el incremento acumulado durante 2026 al 19,3% respecto de los salarios de diciembre de 2025. "Garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", señalaron desde la Asociación Bancaria que conduce el también diputado nacional Sergio Palazzo.

Además, aseguraron que este mecanismo continuará durante agosto y que recién se retomaría la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026.

Nuevo básico bancario y escalas salariales tras el aumento En junio, el salario inicial del sector se encontraba en $2.412.128,22, mientras que el adicional por participación en las ganancias era de $69.727,10. De esta manera, el ingreso total alcanzaba los $2.481.855,32. Con la actualización correspondiente a julio, el salario inicial aumentó $51.629,46 en un mes, mientras que el ingreso completo, contemplando el adicional por ROE, creció $53.121,90. El acuerdo alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

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