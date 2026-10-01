Salarios en octubre: qué gremios tendrán aumentos y cómo llegan los sueldos al último trimestre del año

Treinta y dos gremios relevados aplicarán nuevas subas, sumas fijas e incorporaciones al básico en octubre, en un escenario en el que los salarios todavía muestran dificultades para recuperar poder adquisitivo.

Octubre comienza con nuevos aumentos salariales para trabajadores de distintos sectores , aunque con esquemas muy heterogéneos: mientras algunos gremios aplicarán subas porcentuales sobre los básicos, otros incorporarán sumas fijas previamente acordadas o pagarán adicionales no remunerativos. Según un relevamiento de Ámbito , los aumentos salariales serán de entre 1,7% y el 4% , y algunos convenios llegan al 6% pero son aquellos casos donde los básicos apenas superan el $1.000.000. Además, varios gremios mantienen las sumas fijas como un mecanismo de recomposición, que van desde los $12.000 hasta los $170.000.

Las nuevas actualizaciones llegan, sin embargo, en un escenario en el que la evolución de los salarios continúa mostrando dificultades para recuperar poder adquisitivo . Según datos de Equilibra , en lo que va de 2026 el salario privado formal muestra una mejora medida en dólares, pero todavía retrocede frente a la inflación. Tomando la información del INDEC , los ingresos avanzaron 14% en dólares y cayeron 1,8% en términos reales; con los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) , la suba en dólares fue del 11%, mientras que la pérdida real alcanzó el 4,5%.

En paralelo, C-P Consultora advierte que la dinámica de las paritarias continúa siendo irregular . En agosto, el promedio de los convenios colectivos anticipó una recuperación del poder adquisitivo , impulsada por la combinación de aumentos porcentuales y sumas fijas. Sin embargo, desde abril se observa una trayectoria sinuosa: los meses de caída son seguidos por recuperaciones y la desaceleración de la inflación aporta cierto alivio, pero todavía no garantiza una mejora sostenida del salario real. Con este escenario como telón de fondo, octubre continúa teniendo un mapa salarial muy diverso.

En esta nota, uno por uno todos los gremios con aumentos y bonos del mes de octubre:

Los trabajadores de Sanidad cobraron recientemente el bono por el Día del Trabajador de la Sanidad, una asignación no remunerativa de pago único de $68.925,70 para todos los empleados encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 122/75. En cuanto a los salarios, por el momento no se fijaron nuevos aumentos, por lo que los trabajadores cobrarán el mismo básico que el mes anterior, luego de las actualizaciones acordadas previamente en paritarias.

2. Farmaceúticos

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) actualizó los salarios del sector para este mes, con incrementos ya pautados hasta junio y la posibilidad de nuevas subas.

Según la escala informada por el gremio, un director técnico o jefe tendrá un básico de $3.750.000, mientras que un farmacéutico auxiliar cobrará $3.000.000 y un farmacéutico de planta, $2.500.000.

Por su parte, los trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) tendrán este mes salarios básicos que van desde $1.403.185,39 para los cadetes hasta $2.134.953,36 para el personal farmacéutico. A estos montos se sumará una asignación no remunerativa de entre $94.351,03 y $143.555,55, según la categoría.

3. Construcción

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) acordó el pasado 21 de septiembre una nueva actualización salarial para los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10. El entendimiento contempla un incremento acumulado del 5,51% durante el trimestre. Para este mes, está prevista una suba del 1,9% sobre los valores vigentes al 31 de agosto.

El acuerdo, que aún se encuentra pendiente de homologación, tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Además, las partes volverán a reunirse el 20 de octubre para avanzar en una nueva negociación salarial.

4. Bancarios

Los trabajadores bancarios recibirán este mes un aumento del 1,7% en línea con la inflación y llevó el básico de la actividad por encima de los $2,5 millones. Con esta nueva recomposición, los empleados bancarios acumulan una mejora del 21,3% en los primeros ocho meses del año. A ese monto se suma la participación en las ganancias (ROE), de $72.413,50, por lo que el ingreso mínimo total alcanza los $2.577.474,74.

En la rama administrativa, el salario básico correspondiente a la categoría inicial quedó en $1.642.764,63, mientras que el salario conformado alcanza los $2.505.061,24 antes de incorporar la participación en las ganancias.

5. Estatales

La Administración Pública Nacional cobrará un aumento en octubre con los salarios de septiembre del 1,9%. Por otro lado, los estatales bonaerenses cobrarán un aumento del 2% de la última paritaria acordada, pero aún sin aumentos previstos para el próximo mes.

6. Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros alcanzó un nuevo acuerdo salarial que establece que este mes se incorporará al salario básico una suma de $12.252,86 para la categoría Chofer de Primera, con aplicación proporcional para el resto de las categorías.

Esta incorporación hará que la variación del básico entre septiembre y octubre sea superior al porcentaje de aumento mensual acordado, ya que al incremento previsto se suma ese monto al salario convencional. De esta manera, en octubre de 2026, el salario básico de un Chofer de Primera será de $1.126.149,40.

Además, el acuerdo contempla el pago de una suma no remunerativa de $18.000, correspondiente a los haberes de septiembre de 2026.

7. Choferes de colectivos

Los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cobran este mes un salario básico conformado de $1.707.175,88, de acuerdo con la última actualización prevista en el acuerdo paritario.

A ese monto se suman viáticos de $22.000 por cada jornada efectivamente trabajada, por lo que un chofer que complete 24 días percibirá $528.000 adicionales. Además, en septiembre corresponde una gratificación extraordinaria no remunerativa de $60.000.

De esta manera, un trabajador que cumpla 24 jornadas durante el mes puede alcanzar una remuneración inicial de $2.295.175,88, antes de considerar otros conceptos particulares como la antigüedad.

8. Empleados de comercio

Los empleados de comercio cobrarán este mes el último aumento previsto en el acuerdo paritario para el trimestre julio-septiembre, con una suba del 1,9%. Además, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000.

El incremento completa la pauta salarial del 5,7% para el trimestre, distribuida en tres aumentos mensuales del 1,9% no acumulativos, calculados sobre los salarios básicos de junio.

Con la actualización de septiembre, los ingresos totales para los trabajadores de jornada completa se ubicarán entre $1.303.900 y $1.373.514, dependiendo de la categoría.

9. Trabajadores del seguro

Los trabajadores nucleados en el Sindicato del Seguro, bajo el Convenio Colectivo 283/97, tendrán este mes un salario básico de $1.015.196,45 para el Grupo Inicial de Seguros de Vida y Retiro, al que se suma una gratificación aniversario de $137.766,49.

En la rama de Capitalización y Ahorro, el básico será de $844.000,24 para el Grupo Inicial y de $1.095.054,98 para el Grupo 1.

10. Hoteleros y gastronómicos

Los trabajadores hoteleros y gastronómicos nucleados en UTHGRA, bajo el Convenio Colectivo 389/04, mantendrán los básicos vigentes desde junio, a los que se suma una suma no remunerativa mensual que varía según la categoría. De acuerdo con la escala salarial, los básicos parten de $990.555, con una suma no remunerativa de $68.000, y aumentan según la categoría y zona correspondiente.

11. Trabajadores del plástico

Los trabajadores de la industria plástica nucleados en la UOYEP tendrán nuevos salarios básicos, de acuerdo con la última actualización paritaria. Para el personal de producción, el valor hora irá desde $6.738,02 para un operario hasta $9.444,78 para un oficial especializado.

En el caso del personal administrativo y logístico, los salarios mensuales se ubicarán entre $1.347.948 y $1.692.075, según la categoría. A estos valores se suma para todos los trabajadores una suma fija no remunerativa de $90.000.

12. Trabajadores de clubes deportivos

Los aumentos de UTEDYC en octubre de 2026 varían según el convenio colectivo en el que esté encuadrado cada trabajador. Por este motivo, no existe un único porcentaje de actualización para todas las actividades representadas por el sindicato.

Para el personal de gimnasios, comprendido en el CCT 738/16, en octubre se aplica un incremento del 1,7%.

En el caso de los trabajadores alcanzados por los convenios UTEDYC-AFA (CCT 553/09, 463/06 y 1070/09), los salarios se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación del mes anterior. Así, en octubre corresponde un aumento del 1,7%, también en línea con el IPC de agosto.

El mismo mecanismo rige para el personal de Mutuales (CCT 807/23): los salarios se ajustan todos los meses, de manera acumulativa, según el IPC del mes previo. Por lo tanto, en octubre también corresponde una actualización del 1,7%.

Se diferencia el personal de Clubes de Campo (CCT 805/23), que en el último acuerdo se estableció una recomposición acumulada del 11,02% en donde para septiembre se espera un incremento del 2,5%.

13. Trabajadores rurales

Los trabajadores rurales permanentes comprendidos en el acuerdo de UATRE también tendrán nuevos valores. Desde octubre, la remuneración mínima queda establecida en $1.235.833,53, a lo que se suma una asignación no remunerativa de $12.465.

En septiembre, la remuneración mínima se encontraba en $1.203.186,58 más $13.185 no remunerativos.

14. Trabajadores de carga y descarga

En octubre, los trabajadores de carga y descarga tienen los siguientes salarios básicos, según la categoría:

Operario Categoría 1: $1.626.327.

Administrativo Categoría 1: $1.626.427.

Conductor Categoría 1: $1.766.308.

Además, cobran la segunda cuota de una suma no remunerativa por única vez, de entre $64.656 y $82.476.

15. Pasteleros

Los pasteleros cobran este mes un aumento del 15,97% para todas las categorías. Para el personal de comida rápida, el aumento será del 5,70%, Para personal de heladerías, el aumento es de 5,81% y en el personal de pizzerías se abonará una asignación no remunerativa de 6,12% para todas las categorías.

16. Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) actualizó los salarios para el personal de Cemento Portland y Minería extractiva. Para este mes, corresponde un incremento del 2,5% y alcanzará a los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 53 y 54/89. Así, el salario promedio de la rama llegará a $1.100.000 en octubre.

17. Petroleros

Las cámaras empresariales CEPH y CASEPE, junto a los gremios de Petroleros Privados y Personal Jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa acordó para octubre que este mes se cobre el segundo tramo de la paritaria que se extiende hasta marzo de 2027. En ese marco, habrá una gratificación no remunerativa del 4% calculadas sobre escalas de abril 2026 y el próximo mes, ese porcentaje se incorporará a los básicos de octubre.

18. Químicos

La Federación Argentina de los Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyP) y la Cámara de la Industria Química y Petroquímica alcanzaron un acuerdo salarial que establece que este mes, hasta diciembre 2026, el ajuste será en línea con el IPC, por lo que corresponde un 1,7%.

19. Estacioneros

Los trabajadores de estaciones de servicio tendrán salarios básicos de entre $1.566.000 y $1.671.000 mensuales, según la categoría. En el caso de los encargados de turno, el básico será de $1.671.837,34, mientras que los operarios de playa cobrarán $1.610.582,52 por mes, con una remuneración diaria de $64.423,30.

20. Telefónicos- Call Center

Según las escalas salariales de FOETRA para octubre de 2026, los trabajadores telefónicos tienen los siguientes valores confirmados:

En Telefonía fija, el salario total parte de $1.465.554 para la categoría 1 y llega hasta $3.748.081 en las categorías superiores informadas.

Para empleados de Claro: un asesor de 6 horas cobra un total conformado de $1.288.681 y uno de 8 horas, $1.916.039. Para los técnicos, el salario es de $1.527.417 por 6 horas y de $2.036.560 por 8 horas. Los valores corresponden tanto al AMBA como al interior.

21. Metalúrgicos

Desde octubre, los trabajadores de la Rama 17 reciben un aumento del 4% sobre los salarios básicos, al que se suma una gratificación extraordinaria no remunerativa de $30.000.

Además, con los haberes del mes se abona la tercera y última cuota de $70.000 correspondiente a la compensación extraordinaria de $210.000, distribuida en tres pagos entre agosto y octubre.

El ingreso final varía según la categoría, las horas trabajadas, la modalidad de contratación y los adicionales que correspondan a cada empleado.

22. Empleadas domésticas

El personal de casas particulares recibirá en octubre un aumento del 1,7%, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Este mes no se abonará un nuevo bono extraordinario, aunque el 25% de las sumas no remunerativas otorgadas anteriormente se incorporará al salario.

23. Maestranza

Los trabajadores de maestranza encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 281/96, fijó un aumento salarial que este mes tendrá un básico para un oficial de $510.234, mientras que para un supervisor el incremento se ubica en $589.132. Este mes, además del presentismo, se incorpora asignación no remunerativa extraordinaria de $80.000 por única vez para jornada completa. Esta suma pasará al sueldo básico de la siguiente forma: 50% en octubre, y 50% en noviembre.

24. Encargados de Edificios

En octubre, el personal de edificios recibió una actualización salarial de FATERYH que incluye un Adicional Remuneratorio Mensual de $85.000 para todas las categorías, proporcional para quienes trabajan jornadas reducidas.

Los encargados permanentes con vivienda tienen salarios básicos de entre $1.056.499 y $1.267.799, según la categoría del edificio. En tanto, para los encargados sin vivienda, los básicos se ubican entre $1.210.515 y $1.452.618.

A estos montos se suman los $85.000 del adicional remuneratorio y otros conceptos que puedan corresponder según las tareas, la jornada y las condiciones laborales.

25. Trabajadores del vidrio

Los trabajadores del vidrio nucleados en SEIVARA (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y afines) cobrará este mes de septiembre un sueldo mínimo de $1.158.663 para Categoría A1, que con antigüedad 1% por año y francos pagos, se ubicaría en $1.404.299,56. En tanto, la categoría H, máxima categoría, cotizará en $1.703.697.

26. Trabajadores de la carne

Los trabajadores de la industria de la carne tienen salarios que varían según la rama y la categoría. Para el personal operativo, el valor parte de $7.206,09 por hora para un operario inicial y llega a $9.197 por hora para un especializado de primera.

En la rama de Ingeniería, los valores también comienzan en $7.206,09 por hora y alcanzan los $9.656,85 para un especializado de primera. En tanto, el personal administrativo cobra salarios mensuales de entre $1.441.218 y $1.839.399,96, según la categoría.

Además, corresponde un adicional por presentismo de $121.325,77 mensuales, o $60.662,88 por quincena.

27. Mecánicos - SMATA

Los trabajadores de concesionarios de autos, alcanzados por el acuerdo entre SMATA y ACARA, tienen en septiembre de 2026 salarios que van desde $1.046.915,78 hasta $2.093.800,83, según la categoría.

En el área de servicios, los básicos se ubican entre $1.301.741,68 y $2.093.800,83, mientras que para el personal administrativo van desde $1.301.741,68 hasta $2.093.800,83. Los vendedores tienen mínimos garantizados de entre $1.046.915,78 y $1.308.630,68.

Además, pueden sumarse adicionales por zona patagónica (20%), idioma extranjero (4%), título habilitante (10%), transporte y otros conceptos establecidos por convenio. SMATA y ACARA acordaron volver a negociar a partir del 1° de octubre.

28. Aceiteros

Los trabajadores aceiteros tendrán desde septiembre un salario básico inicial de $2.719.040 para la categoría de peón, según el acuerdo alcanzado por la FTCIODyARA y el SOEA San Lorenzo con las cámaras empresarias CIARA, CIAVEC y CARBIO.

Con esta actualización, el sector mantiene una de las remuneraciones mínimas convencionales más elevadas de la industria. Además, cobrarán un adicional que va desde los $120.000 hasta $155.740 para la máxima categoría.

29. Papeleros

Los trabajadores papeleros tendrán un nuevo aumento este mes en donde corresponde un 2%. El valor hora, según la última paritaria, quedará este mes desde la categoría A a $6.439, mientras que categoría B se ubicará en un máximo de $5.870.

30. Seguridad privada

Los trabajadores de seguridad privada comprendidos en la escala salarial de UPSRA tendrán nuevos valores en octubre. Para un Vigilador General, el salario básico será de $1.053.200.

A ese monto se suman $534.000 en concepto de viáticos, $180.000 por presentismo y un adicional no remunerativo de $60.000. Así, el salario bruto conformado de referencia alcanzará los $1.827.200 en octubre.

31. Textiles

Los trabajadores textiles representados por SETIA tendrán nuevas actualizaciones salariales en octubre, con incrementos que varían según el convenio colectivo.

Para el personal comprendido en el CCT 501/07, se aplicará un aumento del 2,5% sobre los básicos de septiembre, junto con una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del salario básico.

En tanto, los trabajadores alcanzados por el CCT 808/24 recibirán un incremento del 6% sobre los básicos, además de una asignación no remunerativa equivalente a otro 6%.

32. Maestranza

Los trabajadores de maestranza tendrán una nueva actualización salarial en octubre, cuando una parte de la suma no remunerativa acordada para septiembre pase a integrar el salario básico.

De los $80.000 otorgados en septiembre, $40.000 se incorporarán al básico convencional en octubre. Los $40.000 restantes se sumarán en noviembre, completando así la incorporación del monto acordado.