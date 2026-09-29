Cuánto cobrarán los empleados de la construcción en octubre de 2026

El acuerdo contempla tres incrementos mensuales y alcanza a dos convenios del sector. Cuánto cobrarán las distintas categorías y cuándo se retomará la negociación.

UOCRA y las cámaras de la construcción acordaron incrementos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó con las cámaras empresarias un nuevo esquema de aumentos salariales para septiembre, octubre y noviembre de 2026 . Las subas se aplicarán de manera acumulativa sobre los básicos de los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 .

El entendimiento fue firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) . Además de actualizar las remuneraciones, establece aportes de trabajadores y empleadores y prevé una nueva reunión para discutir los salarios de diciembre.

La recomposición se distribuirá en tres etapas, con porcentajes que se calcularán sobre los salarios actualizados del mes anterior:

Al tratarse de incrementos acumulativos, cada tramo incorporará la mejora otorgada previamente como parte de su base de cálculo.

Para los trabajadores de la Zona A , los salarios básicos por hora de septiembre serán de $7.561 para el oficial especializado, $6.468 para el oficial, $5.977 para el medio oficial y $5.502 para el ayudante . Los serenos, que cobran una remuneración mensual, percibirán un básico de $999.495 .

En noviembre, una vez aplicados los tres incrementos, el valor por hora llegará a $7.828 para el oficial especializado, $6.697 para el oficial, $6.188 para el medio oficial y $5.696 para el ayudante. El básico mensual de los serenos ascenderá a $1.034.783.

Estos importes corresponden a los salarios básicos de las categorías señaladas. En octubre se aplicará el tramo intermedio del acuerdo, del 1,8%.

Qué establece el acuerdo sobre aportes y aumentos a cuenta

El acta también contempla un aporte extraordinario solidario del 2% mensual, a cargo de los trabajadores y calculado sobre los conceptos remunerativos. Para quienes estén afiliados a UOCRA, ese aporte será absorbido por la cuota sindical mensual. Por su parte, los empleadores deberán realizar una contribución del 2% destinada a acciones sociales y asistenciales.

Otro punto del entendimiento es la cláusula que permite compensar los incrementos otorgados voluntariamente desde agosto a cuenta de futuras subas. Esa absorción podrá realizarse hasta cubrir los aumentos previstos en la paritaria.

El acuerdo fue presentado ante la autoridad de aplicación para su homologación. En paralelo, el sindicato y las cámaras mantendrán en funcionamiento la comisión encargada de seguir las variables macroeconómicas y la evolución de la actividad.

La próxima reunión quedó fijada para el 20 de octubre de 2026, cuando las partes analizarán el escenario del sector y negociarán las actualizaciones salariales que regirán desde diciembre.