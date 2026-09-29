Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en octubre con el nuevo aumento

El personal de casas particulares tendrá una suba del 1,7% en octubre y se incorporará al básico parte de la suma no remunerativa otorgada en agosto.

El personal de casas particulares tendrá nuevos salarios a partir de octubre, con una actualización del 1,7% sobre los valores vigentes durante septiembre . La modificación alcanza tanto a quienes cobran por hora como a quienes perciben una remuneración mensual.

El incremento fue establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y contempla, además, un cambio en la composición de los ingresos: se incorporará al salario básico el 50% de la suma no remunerativa otorgada durante agosto.

Ese monto adicional había sido de entre $8.000 y $20.000 , según la cantidad de horas semanales trabajadas. De esta manera, los nuevos valores combinan la actualización porcentual con la incorporación de parte de aquella suma. Los salarios mínimos varían según la categoría laboral y la modalidad de contratación, con diferencias entre quienes trabajan con retiro y sin retiro.

La normativa también establece recargos para quienes trabajan por fuera de su jornada habitual. En el caso de las horas extra realizadas durante días comunes, corresponde aplicar un adicional del 50% sobre el salario habitual .

El recargo asciende al 100% cuando las horas extraordinarias se realizan los sábados después de las 13 horas, los domingos o los feriados. Los porcentajes se calculan sobre la remuneración habitual correspondiente a cada trabajador según su categoría y modalidad de contratación.

Adicional por zona desfavorable y antigüedad

La remuneración del personal de casas particulares también puede incluir adicionales según las condiciones de cada relación laboral. Uno de ellos es el adicional por zona desfavorable, equivalente al 31% de la remuneración informada por el empleador.

Este concepto corresponde a las relaciones laborales cuyo domicilio de explotación se encuentre en las provincias patagónicas o en el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. La normativa alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones.

Además, el personal de casas particulares tiene derecho a un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado para el mismo empleador.

Para calcularlo se consideran exclusivamente los años de servicio correspondientes a esa relación laboral. El adicional se suma al salario establecido según la categoría, la modalidad de trabajo y los demás conceptos que correspondan.