Paritarias de bancarios: acordaron un aumento salarial del 1,9% para junio y el básico supera los $2.480.000 + Agregar ámbito en









La Asociación Bancaria comunicó los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales para junio.

Los empleados bancarios tendrán un nuevo aumento de sueldo tras el acuerdo alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias.

La Asociación Bancaria comunicó la actualización salarial correspondiente a junio tras el reciente acuerdo como las cámaras empresariales. En efecto, se fijó un aumento del 1,9% para el mes, que será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas.

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Esto, con el incluido de los adicionales convencionales y no convencionales, que acumuló en estos seis meses del año un 16,8% sobre los salarios de diciembre 2025.

En el comunicado, se remarca que las partes también acordaron continuar durante los meses de julio y agosto de 2026 con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que realizados hasta el momento. A su vez, se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre del corriente año.

De esta manera, las autoridades de la Bancaria ratificaron la vigencia de la cláusula de ajuste automático ligada a la evolución de la inflación, con el objetivo de neutralizar el impacto de la suba de precios generalizada.

Nuevo básico bancario y escalas salariales tras el aumento Con la actualización acordada, el salario inicial de la actividad pasó a ubicarse en $2.412.128,22, al que se adicionan $69.727,10 en concepto de participación en las ganancias (ROE), por lo que el ingreso mínimo asciende a $2.481.855,32. Así, los trabajadores bancarios continúan posicionándose entre los asalariados con mejores ingresos del mercado laboral argentino. En paralelo, el gremio estableció que el monto mínimo será de $2.150.328,87, el cual también se ajustará en línea con las próximas revisiones salariales.

Los nuevos valores se enmarcan en la dinámica paritaria que la actividad viene sosteniendo durante 2026, basada en un mecanismo de actualización automática vinculado a la evolución de la inflación. En ese sentido, los datos más recientes de la Secretaría de Trabajo muestran que, hasta el cierre del primer trimestre, los salarios del sector lograron preservar su poder adquisitivo en términos interanuales, al acompañar de manera prácticamente íntegra el incremento del costo de vida.