Economía pasó a "legales" el pedido de Milei para postergar el Presupuesto

Javier Milei , candidato a presidente por La Libertad Avanza, solicitó “ dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta en el artículo 26 de la Ley N°24.156 (...) hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario ”, (de no presentar este viernes el proyecto de Presupuesto) argumentando que se debía tener en cuenta “la competitiva performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones”. El pedido de Milei es que el presidente podría remitir a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto, “en consenso con la fuerza política que resultare la más votada en la convocatoria del 22 de octubre”.

Rechazos

El ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lacunza vía las redes puso en duda si el pedido no contaría con el visto bueno de Massa. “Arrogándose vaya a saber qué facultades para dispensarlo, un diputado nacional y candidato presidencial le pide a otro candidato y ministro (supongamos que no a pedido de éste) que incumpla una ley para 45 millones de argentinos”, manifestando también su rechazo.

Uno de los primeros en hacer conocer su posición negativa a la petición de Milei fue el diputado Mario Negri quien dijo: “el oficialismo debe respetar las leyes y la oposición libertaria al menos conocerlas”

En tanto, especialistas sostienen que el tiempo para aprobar el presupuesto es más extenso, por lo tanto se podrá consultar al presidente electo.