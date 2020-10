Estiman que con roll over del 110%, BCRA deberá emitir $1,3 billones

Cuando los inversores del mercado se convencen de que el problema que origina ruidos y tensiones es uno en particular, las expectativas en el presente giran alrededor de cómo evolucionan las variables que consideran fuera de los parámetros ideales. Eso es lo que está pasando hoy en el frente cambiario: el veredicto de los agentes económicos es que el dólar hoy no es el problema, sino los pesos circulantes y, relacionado con eso, la estrategia de financiamiento del déficit fiscal. Para anclar las expectativas, el ministro Martín Guzmán dijo en la presentación del Presupuesto 2021 que esperan un rojo de 1,7 billones de pesos el año entrante y que buscarán financiar el 40% a través de emisiones de deuda pública. Una estimación de la consultora Ecolatina encontró que, en el escenario más probable, la administración nacional podría alcanzar un porcentaje de roll over del 110% y las colocaciones netas alcanzarían los $254.000 millones el año próximo, con lo que el giro del BCRA al Tesoro equivaldría a 1,3 billones de pesos.