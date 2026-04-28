Emiratos Árabes Unidos deja la OPEP y debilita a la organización petrolera

La salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo sorprendió al mercado en plena crisis energética global y expone aún más las tensiones dentro del bloque. La decisión le permite a Abu Dhabi liberarse de las cuotas de producción en un contexto de alta variación en los precios del crudo.

El alejamiento de Emiratos, uno de los productores clave del Golfo, profundiza la pérdida de peso del cartel y abre interrogantes sobre su capacidad para coordinar el mercado petrolero global.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) , a partir del próximo viernes. La decisión tomó por sorpresa a todos los miembros del bloque originado en 1960, que sufre su momento más delicado desde 1973. Expertos señalan que debido a la guerra en Medio Oriente , el mundo enfrenta " la crisis energética más grave de su historia ".

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La salida de EAU desde el 1º de mayo, podría debilitar significativamente a la organización liderada de facto por Arabia Saudita. A pesar de sus diferencias internas en cuanto a la geopolítica y producción, la OPEP siempre intentó moverse como bloque para acordar los precios del petróleo y limitar la producción según le convenga.

Por eso mismo, el anuncio de EAU representa una enorme victoria para el presidente de EEUU, Donald Trump . El mandatario había declarado que la OPEP acuerda precios petroleros para “ estafar al resto del mundo ” y que a pesar de que apoya militarmente a sus miembros, estos “ se aprovechan de ello imponiendo precios elevados ”.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en evolución, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso con un papel responsable, fiable y orientado al futuro en los mercados energéticos mundiales ”, dice el anuncio de EAU transmitido por una agencia estatal.

“[Emiratos] aportó contribuciones importantes y consintió sacrificios aún mayores en el interés de todos. Pero ha llegado el momento de concentrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional”, agrega.

“Tras su salida, los Emiratos Árabes Unidos seguirán actuando de manera responsable, aportando producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado”, concluyó el anuncio.

Según reportan algunos medios económicos en el mundo, la salida de Abu Dhabi de la organización “se traducirá a largo plazo en un debilitamiento estructural de la OPEP”.

¿Qué países son miembros de la OPEP?

La OPEP ignoró a Trump y el petróleo alcanzó su mayor valor en 4 años

La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue creada por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, sus cinco miembros fundadores. En los siguientes años se les sumaron Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1962), Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabón (1975), Angola (2007), Guinea Ecuatorial (2017) y Congo (2018). A partir del 1º de mayo con la salida de Abu Dhabi, el organismo quedará con 11 miembros, luego de que también partieran en 2019, Ecuador, Angola y Qatar,

¿Cuáles son los objetivos de la OPEP?

La OPEP tiene como objetivos unificar las políticas petroleras de los países miembros, con el fin de garantizar precios justos y estables para estos países productores de petróleo, un suministro eficiente, económico y regular de petróleo a los consumidores y un rendimiento justo para los inversores en la industria del petróleo.