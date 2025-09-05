Plazo fijo: cuánto gano si deposito $400.000 a 30, 60 o 90 días en Banco Nación







Estos serian los intereses generados con la inversión de esa cifra en la entidad nacional.



Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas por los ahorristas que buscan rentabilidad con bajo riesgo. El Banco Nación ofrece tasas competitivas que varían según el plazo de inversión. Con un capital inicial de $400.000, los clientes pueden obtener rendimientos distintos según elijan un plazo de 30, 60 o 90 días.

Las tasas de interés actualizadas permiten calcular con precisión los intereses generados en cada caso. Esta opción de inversión atrae a quienes priorizan la seguridad y la previsibilidad en sus ahorros, especialmente en un contexto económico donde la estabilidad financiera resulta clave para muchos argentinos.

Plazo fijo en Banco Nación 2025: cuánto ganás hoy con $400.000 en 30, 60 o 90 días A 30 días en BNA Al optar por un plazo de 30 días, los intereses ganados son de $10.684,93 en la modalidad tradicional y $15.452,05 en la electrónica. El monto total acumulado al final del período sería de $410.684,93 y $415.452,05 respectivamente. La TNA para este plazo es del 32,50% en la versión tradicional y del 47,00% en la electrónica, con una TEA del 37,81% y 58,59% respectivamente.

A 60 días en BNA Una inversión de $400.000 genera intereses por $21.534,25 en la modalidad tradicional y $30.246,58 en la versión electrónica. El monto total acumulado sería de $421.534,25 y $430.246,58 respectivamente. La Tasa Nominal Anual (TNA) para el plazo fijo tradicional es del 32,50%, mientras que la versión electrónica ofrece un 46,00%. La Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 37,57% para la opción tradicional y el 55,81% para la electrónica.

A 90 días en BNA Para un plazo de 90 días, los intereses ascienden a $32.301,37 en la modalidad tradicional y $45.369,86 en la electrónica. El capital final sería de $432.301,37 y $445.369,86 respectivamente. En este caso, la TNA se mantiene en 32,75% para el plazo fijo tradicional y en 46,00% para el electrónico, con una TEA de 37,02% y 54,61% respectivamente.