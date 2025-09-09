Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.700.000 a 30, 60 o 90 días en Banco Nación en septiembre 2025

El plazo fijo es una de las herramientas más utilizadas por los argentinos para preservar y aumentar sus ahorros . Este mes, las tasas de interés registraron un nuevo aumento, lo que es especialmente beneficioso para quienes buscan cuidar su dinero en tiempos de incertidumbre económica.

Banco Nación es una de las entidades más consultadas a la hora de depositar en plazos fijos, no solo por sus altas tasas , sino también porque cuenta con distintas alternativas para invertir. Asimismo, ofrece un simulador de plazo fijo en su página web, en el que los usuarios pueden calcular cuánto dinero obtendrán al depositar cualquier monto en distintos plazos.

Según la calculadora de la entidad, los rendimientos de las operaciones son diferentes según el tipo de plazo fijo . Por ello, estos son los rendimientos que se generarán en cada período y sus tasas de interés:

$1.700.000 en 30 días

En el caso de hacer depósitos presenciales, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 32,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 37,81%. Por ello, se obtendrán $45.410,96 de interés, lo que equivale a la obtención total de $1.745.410,96. Por otro lado, en caso de los plazos hechos a través del homebanking o la app del banco nación, las tasas ascienden al 47% y al 58,59% respectivamente. Por ello, se generarán $65.671,23 de interés y se obtendrán un total de $1.765.671,23.

$1.700.000 en 60 días

En segundo lugar, en el caso de los 60 días la TNA en sucursales es del 32,75%, mientras que la TEA es del 37,57%. Esto significa que los intereses equivalen a $91.520,55, lo que equivale a un total de $1.791.520,55. Por otro lado, las tasas de los plazos fijos electrónicos alcanzan el 46% y el 55,81% respectivamente, por lo que se obtendrán $128.547,95 en intereses y un total de $1.828.547,95 al finalizar el plazo.

$1.700.000 en 90 días

Finalmente, al depositar dicho monto durante 90 días, la TNA alcanza el 32,75% y la TEA, el 37,02% en los plazos presenciales, por lo que se ganarán $137.280,82 en intereses y se conseguirá un total de $1.837.280,82. Para los depósitos electrónicos, las tasas de interés son del 46% y del 54,61% respectivamente, por lo que habrá una ganancia de $192.821,92 y un monto de $1.892.821,92 una vez finalizado el plazo.