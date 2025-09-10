Plazo fijo: cuánto pagan los bancos si deposito $1.500.000 a 30 días

En un escenario marcado por la incertidumbre electoral y la inestabilidad económica, muchos argentinos buscan alternativas confiables para resguardar sus ahorros. Entre ellas, el plazo fijo continúa siendo una de las más elegidas, ya que permite saber con certeza cuál será el monto a cobrar al finalizar el período acordado.
Se tarta de uno de los instrumentos preferidos por los ahorristas. Cada entidad ofrece distintas opciones para calcular el rendimiento.
Este instrumento se mantiene como la herramienta tradicional de los pequeños y medianos ahorristas: ofrece seguridad, suele realizarse a 30 días y, aunque logra superar a la inflación, no consigue seguirle el ritmo al dólar. Su carácter conservador lo convierte en la opción preferida para quienes priorizan previsibilidad.
Dentro del sistema financiero local, el Banco Nación se posiciona como una de las entidades de referencia, al combinar respaldo estatal con distintas propuestas de inversión. Con la última actualización de las tasas y gracias al simulador disponible en su página oficial, resulta cada vez más atractivo calcular los posibles rendimientos según la suma inicial y el plazo elegido.
El porcentaje que pagan cada banco por el plazo fijo a 30 días
Los cálculos se realizan tomando como base la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente y el canal elegido para constituir el depósito, ya que no es lo mismo hacerlo en una sucursal que de manera online.
Los diez bancos con mayor volumen de depósitos:
- Banco Nación: 47% TNA
- Banco santander: 42% TNA
- Banco Galicia: 44% TNA
- Banco Provincia: 45% TNA
- Banco BBVA: 45% TNA
- Banco Macro: 48% TNA
- Banco Credicoop: 47% TNA
- Banco ICBC: 47,7% TNA
- Banco Ciudad: 41% TNA
Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes:
- Banco BICA: 54% TNA
- Banco CMF: 58% TNA
- Banco Comafi: 47% TNA
- Banco Hipotecario: 49,5% TNA
Plazo fijo: cuánto ganás hoy con $1.500.000 en 30 días
Tomando como tasa de referencia el Banco Nación, en 30 días el interés generado es de $57.950. Lo cual indica que en un mes, dicho monto depositados se transforma en $1.557.950.
