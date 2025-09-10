Plazo fijo: cuánto pagan los bancos si deposito $1.500.000 a 30 días







Se tarta de uno de los instrumentos preferidos por los ahorristas. Cada entidad ofrece distintas opciones para calcular el rendimiento.

El plazo fijo es el instrumento estrella de los ahorristas.

En un escenario marcado por la incertidumbre electoral y la inestabilidad económica, muchos argentinos buscan alternativas confiables para resguardar sus ahorros. Entre ellas, el plazo fijo continúa siendo una de las más elegidas, ya que permite saber con certeza cuál será el monto a cobrar al finalizar el período acordado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este instrumento se mantiene como la herramienta tradicional de los pequeños y medianos ahorristas: ofrece seguridad, suele realizarse a 30 días y, aunque logra superar a la inflación, no consigue seguirle el ritmo al dólar. Su carácter conservador lo convierte en la opción preferida para quienes priorizan previsibilidad.

Dentro del sistema financiero local, el Banco Nación se posiciona como una de las entidades de referencia, al combinar respaldo estatal con distintas propuestas de inversión. Con la última actualización de las tasas y gracias al simulador disponible en su página oficial, resulta cada vez más atractivo calcular los posibles rendimientos según la suma inicial y el plazo elegido.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos

El porcentaje que pagan cada banco por el plazo fijo a 30 días Los cálculos se realizan tomando como base la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente y el canal elegido para constituir el depósito, ya que no es lo mismo hacerlo en una sucursal que de manera online.

Los diez bancos con mayor volumen de depósitos: Banco Nación: 47% TNA

Banco santander: 42% TNA

Banco Galicia: 44% TNA

Banco Provincia: 45% TNA

Banco BBVA: 45% TNA

Banco Macro: 48% TNA

Banco Credicoop: 47% TNA

Banco ICBC: 47,7% TNA

Banco Ciudad: 41% TNA Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes: Banco BICA: 54% TNA

Banco CMF: 58% TNA

Banco Comafi: 47% TNA

Banco Hipotecario: 49,5% TNA Plazo fijo: cuánto ganás hoy con $1.500.000 en 30 días Tomando como tasa de referencia el Banco Nación, en 30 días el interés generado es de $57.950. Lo cual indica que en un mes, dicho monto depositados se transforma en $1.557.950.