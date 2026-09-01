Plazo fijo: cuánto gano si invierto $2.500.000 durante 60 días

Con una tasa del 20,25% anual, una colocación de con ese monto durante dos meses permite conocer de antemano el interés estimado.

Una inversión de $2.500.000 a 60 días puede generar una ganancia estimada de $83.219, según la tasa utilizada para el cálculo.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las alternativas elegidas por quienes buscan invertir pesos y conocer desde el inicio cuál será el rendimiento de su dinero al finalizar el período acordado.

El resultado de la inversión depende principalmente de tres factores: el capital inicial , la tasa de interés ofrecida por el banco y la cantidad de días durante los cuales permanecerán inmovilizados los fondos .

Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,25% , correspondiente a una colocación electrónica del Banco Nación de entre 60 y 89 días, invertir $2.500.000 durante 60 días generaría una ganancia estimada de $83.219 .

Para conocer el rendimiento de una colocación es necesario aplicar la tasa anual de manera proporcional a la cantidad de días elegidos. En este caso, la inversión se realiza durante 60 días , por lo que el interés corresponde a una parte de la rentabilidad anual.

Con una inversión inicial de $2.500.000 y una TNA del 20,25% , la ganancia estimada al finalizar el plazo sería de aproximadamente $83.219 .

De esta manera, al vencimiento de los 60 días, el ahorrista recibiría un total estimado de $2.583.219, resultado de sumar el capital invertido y los intereses generados durante el período.

Cómo se calcula la ganancia de un plazo fijo

El cálculo de un plazo fijo tradicional se realiza tomando el monto invertido, la tasa nominal anual y la cantidad de días que dura la colocación. De esta manera, es posible estimar cuánto dinero se obtendrá antes de confirmar la operación.

Para una inversión de 60 días, la cuenta consiste en multiplicar el capital por la TNA, luego por la cantidad de días del plazo y dividir el resultado por los 365 días del año.

En el ejemplo de $2.500.000, la fórmula utilizada es: $2.500.000 × 20,25% × 60 ÷ 365. El resultado arroja un interés aproximado de $83.219, aunque el monto puede variar según la tasa que ofrezca cada entidad al momento de realizar la inversión.

Qué tasa paga un plazo fijo a 60 días

Las tasas de los plazos fijos no son iguales en todos los bancos y pueden variar según el canal elegido para realizar la operación. Por ese motivo, una misma suma de dinero puede generar diferentes rendimientos dependiendo de la entidad seleccionada.

Como referencia, el Banco Nación informa para las personas humanas que constituyen un plazo fijo mediante canales electrónicos una TNA del 20,25% para colocaciones de entre 60 y 89 días. La tasa presencial para ese mismo plazo es diferente.

Antes de invertir, es recomendable consultar las condiciones vigentes y comparar las tasas disponibles. De esta manera, el ahorrista puede conocer el rendimiento estimado de su dinero y elegir la alternativa que mejor se adapte a sus objetivos.