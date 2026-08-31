Plazo Fijo en dólares: cuánto gano si invierto US$3.500 a 30 días

La ganancia de un plazo fijo en dólares depende de la tasa que ofrece cada banco. Cuánto se puede obtener al invertir US$3.500.

Una inversión de US$3.500 en un plazo fijo en dólares puede generar distintos rendimientos según la tasa y el plazo elegidos.

Los plazos fijos en dólares son una de las alternativas disponibles para quienes buscan obtener un rendimiento sin cambiar sus ahorros a pesos. Sin embargo, las tasas que ofrecen los bancos suelen ser considerablemente más bajas que las correspondientes a las colocaciones en moneda nacional.

Por este motivo, antes de realizar una inversión es importante comparar la tasa nominal anual (TNA) que ofrece cada entidad. La diferencia entre un banco y otro puede modificar el resultado final, incluso cuando se trata de una colocación por un plazo corto.

Con una inversión de US$3.500 a 30 días y una tasa de referencia del 1,80% nominal anual , la ganancia estimada sería de aproximadamente US$5,18 . Al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría un total cercano a US$3.505,18 , siempre de acuerdo con las condiciones vigentes de la entidad elegida.

Para calcular el rendimiento de un plazo fijo se debe tener en cuenta el monto invertido, la tasa de interés y la cantidad de días durante los cuales permanecerá inmovilizado el dinero. En una colocación tradicional de 30 días, el interés se calcula de manera proporcional sobre la tasa anual informada por el banco.

Tomando como ejemplo una tasa de 1,80% TNA , una inversión de US$3.500 generaría un interés estimado de US$5,18 en 30 días . De esta manera, al vencimiento del plazo fijo, el capital inicial más los intereses alcanzaría aproximadamente los US$3.505,18 .

El resultado puede variar según la entidad financiera elegida. Los bancos no ofrecen necesariamente la misma tasa para los plazos fijos en moneda extranjera, por lo que comparar las condiciones antes de invertir puede generar una diferencia en el rendimiento final.

Cómo calcular la ganancia de un plazo fijo en dólares

El cálculo de los intereses puede realizarse utilizando una fórmula que toma el capital invertido y aplica la tasa nominal anual de manera proporcional al plazo elegido. Para una colocación a 30 días, el rendimiento representa solo una parte de la tasa correspondiente a todo un año.

En el caso de una inversión de US$3.500, con una TNA del 1,80%, el cálculo estimado es: capital multiplicado por la tasa anual y por los días de la colocación, dividido por los 365 días del año. El resultado arroja una ganancia cercana a US$5,18.

Esta cuenta permite conocer de manera anticipada cuánto podría obtener un ahorrista. Sin embargo, el resultado final dependerá de la tasa vigente al momento de constituir el plazo fijo, ya que las entidades pueden modificar los rendimientos que ofrecen para nuevas inversiones.

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Qué hay que tener en cuenta antes de invertir dólares

Antes de constituir un plazo fijo es importante verificar el plazo mínimo, el monto requerido por la entidad y la tasa ofrecida para ese período. Algunas instituciones también establecen condiciones diferentes según el canal utilizado para realizar la operación.

Otro aspecto fundamental es comparar el rendimiento entre diferentes bancos. Las tasas de los plazos fijos en dólares pueden presentar diferencias, por lo que una misma inversión puede generar intereses distintos según dónde se coloquen los fondos.

Finalmente, el ahorrista debe considerar que durante el período acordado el dinero permanece comprometido hasta el vencimiento, de acuerdo con las condiciones del producto. Por eso, conocer previamente la tasa y calcular la ganancia estimada permite evaluar si el rendimiento esperado resulta conveniente para el objetivo de ahorro.