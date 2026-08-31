Plazo fijo en pesos: cómo funciona esta herramienta y cómo maximizar las ganancias

Las entidades financieras ofrecen distintas tasas para inmovilizar el capital durante 30 días. Qué mirar antes de elegir dónde depositar los ahorros.

Las tasas cambiaron durante agosto y existen diferencias importantes entre operar por canales digitales o hacerlo directamente en una sucursal.

El plazo fijo tradicional es una de las herramientas de inversión más conocidas y sencillas del mercado. Consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera y mantenerla inmovilizada hasta la fecha de vencimiento, momento en el que se recupera el capital más los intereses pactados.

La elección de la entidad y del canal de operación puede modificar de manera considerable el resultado. Por eso, antes de constituir un depósito, conviene revisar la tasa vigente, el plazo mínimo y las condiciones que aplica cada banco. El Banco Central ofrece un comparador oficial que permite consultar las tasas informadas por las entidades.

Un plazo fijo es una colocación bancaria mediante la cual una persona deposita dinero durante un período previamente establecido a cambio de una tasa de interés . En el caso del plazo fijo tradicional, el período mínimo es de 30 días . Una vez constituido, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento y no puede retirarse anticipadamente bajo esta modalidad.

La tasa que se utiliza habitualmente para comparar las propuestas es la Tasa Nominal Anual (TNA) . Es importante entender que una TNA del 20%, por ejemplo, no significa que una inversión a 30 días vaya a generar exactamente un 20% de ganancia. Para conocer el rendimiento de ese período hay que aplicar la proporción correspondiente a los días de colocación. Con una TNA del 20%, una colocación durante 30 días representa un rendimiento aproximado del 1,64%.

También hay que distinguir entre el plazo fijo tradicional y otras alternativas , como los depósitos UVA. El primero tiene una tasa fija previamente conocida, mientras que los instrumentos ajustados por UVA siguen la evolución de la inflación mediante el índice correspondiente.

La situación actual de las tasas

El escenario de fines de agosto muestra una dispersión importante entre las entidades. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación encabeza el grupo con 20% TNA, seguido por Banco Provincia, BBVA y Macro, con 19,5%. Galicia y Credicoop ofrecen 18,5%, mientras que ICBC llega a 18,10%.

Si se amplía la comparación a todas las entidades que informan sus rendimientos, aparecen tasas superiores. El Banco CMF y Reba Compañía Financiera ofrecen 24% TNA a 30 días. Crédito Regional llega a 23,5%, y Banco Bica, Banco Voii, Banco Mariva y Banco de Sol se ubican en 23%.

Cómo saber si me conviene el plazo fijo

La conveniencia depende principalmente del objetivo del ahorrista, del tiempo durante el cual puede dejar inmovilizado el dinero y de la relación entre la tasa obtenida y la inflación. Si se necesita disponer de los pesos antes del vencimiento, un plazo fijo tradicional puede no ser la alternativa más práctica porque no permite retirar el capital de manera anticipada.

También hay que mirar el rendimiento real. Una tasa nominal puede generar una ganancia en pesos y, al mismo tiempo, no alcanzar para compensar la suba de precios del mismo período. Por eso, comparar solamente cuánto dinero devuelve el banco no alcanza: hay que observar qué pasó con la inflación y qué rendimiento ofrecen otras alternativas de ahorro.

Para maximizar la ganancia, una de las decisiones más simples es comparar las tasas antes de invertir. El BCRA ofrece una herramienta online que reúne las propuestas informadas por las entidades y permite consultar las condiciones de las colocaciones a 30 días. También conviene revisar si el banco ofrece una tasa diferente para operaciones digitales. En algunos casos, hacer la colocación desde el home banking o la aplicación puede generar un rendimiento superior al de una operación en sucursal.