Plazo fijo: ¿qué banco ofrece las mejores tasas en septiembre?

Entre las entidades tradicionales, la diferencia de rendimiento puede superar los $5.000 por cada millón colocado durante un mes.

El Banco Nación encabeza entre las entidades tradicionales con una TNA del 20%, seguido por Macro y BBVA, ambos con 19,5% para depósitos a 30 días.

Durante septiembre, las principales entidades bancarias del país mantienen distintas tasas para los depósitos a plazo fijo a 30 días . Los bancos más grandes a nivel nacional, Banco Nación, Macro, BBVA, Galicia, Credicoop, Hipotecario, ICBC, Santander, Ciudad y Patagonia, presentan rendimientos diferentes para quienes buscan colocar pesos a corto plazo.

El Banco Nación ofrece la tasa más alta entre los bancos tradicionales de mayor volumen . Detrás aparecen Banco Macro y BBVA. La comparación toma las tasas informadas para clientes y permite calcular cuánto obtiene un ahorrista, que mantiene sus pesos inmovilizados durante 30 días. En este segmento, la distancia entre la mejor y la peor propuesta alcanza cuatro puntos porcentuales de TNA.

Un plazo fijo tradicional permite depositar una suma de dinero durante un período determinado y recibir, al vencimiento, el capital inicial más los intereses generados. Para esta comparación se toma como referencia una colocación de 30 días. La variable principal para comparar las ofertas es la Tasa Nominal Anual (TNA) .

El porcentaje expresa cuánto pagaría la entidad en términos anuales , pero para una colocación de un mes el rendimiento es proporcional al tiempo durante el cual permanecen depositados los fondos. Por ejemplo, con una TNA del 20%, una persona que coloca $1.000.000 durante 30 días obtiene aproximadamente $16.438 de intereses .

La operación tradicional no permite disponer libremente del dinero antes del vencimiento. Por eso, antes de constituirla es necesario definir cuánto capital puede permanecer inmovilizado y verificar las condiciones que ofrece la entidad. Las tasas pueden modificarse y variar según el monto, el plazo y si se trata de un cliente del banco.

Las tasas que ofrecen las principales entidades para esta herramienta: ¿quién se lleva el primer puesto?

Entre los bancos tradicionales con mayor volumen de depósitos, El Banco Nación ocupa el primer lugar en septiembre, con una TNA del 20% para un plazo fijo online a 30 días. El ranking sigue con Macro y BBVA, mientras que Galicia se queda con el cuarto puesto.

Banco Nación: 20% TNA

20% TNA Banco Macro: 19,5% TNA

19,5% TNA BBVA: 19,5% TNA

19,5% TNA Banco Galicia: 18,5% TNA

18,5% TNA Banco Credicoop: 18,5% TNA

18,5% TNA Banco Hipotecario: 18,5% TNA

18,5% TNA ICBC: 18,1% TNA

18,1% TNA Banco Santander: 17% TNA

17% TNA Banco Ciudad: 17% TNA

17% TNA Banco Patagonia: 16% TNA

La importancia de la tasa en un plazo fijo

La tasa es el dato que determina cuánto dinero adicional recibirá el ahorrista al finalizar la operación. Por eso, incluso diferencias chicas pueden tener un gran impacto cuando se colocan montos elevados. Por ejemplo, sobre $5 millones a 30 días, una TNA del 20% genera aproximadamente $82.192 de intereses. Con una tasa del 19,5%, el rendimiento baja a unos $80.137. La diferencia entre ambas alternativas es cercana a $2.055 en un mes.

Si se compara con una entidad que paga 16%, la brecha se amplía: el mismo capital produciría unos $65.753. Entre el Banco Nación y Banco Patagonia habría alrededor de $16.439 de diferencia por una colocación de $5 millones durante el mismo período.

La TNA no debe confundirse con la rentabilidad anual que efectivamente se obtendría si el dinero se reinvirtiera todos los meses. Para realizar esa comparación hay que considerar la tasa efectiva anual y asumir que las condiciones se mantienen durante todo el período, algo que no está garantizado.