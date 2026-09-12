¿Me conviene el plazo fijo en septiembre? Cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días + Agregar ámbito en









Cada vez se necesitan montos más altos para generar ganancias relevantes. Qué alternativa ofrece mejor rendimiento y qué tener en cuenta.

El Banco Nación ofrece una tasa mayor para operaciones electrónicas, modalidad que se repite en la mayoría de entidades.

Con las tasas vigentes en septiembre, colocar $1.000.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días puede generar rendimientos que dependen de la entidad que elegimos. Las diferencias no son menores, especialmente para quien busca renovar la inversión todos los meses.

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El escenario obliga a comparar antes de inmovilizar los ahorros. Las tasas no solo cambian entre bancos, también pueden existir diferencias según se trate de clientes o no clientes y según el canal elegido para constituir el depósito. El Banco Central cuenta con un comparador de tasas para colocaciones online a 30 días, que permite revisar las propuestas de las entidades.

Cuánto genera en intereses un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días En el Banco Nación, una colocación electrónica de $1.000.000 a 30 días con una TNA de 18,75% genera $15.410 de intereses. Al terminar el período, el ahorrista recibe $1.015.410, entre capital e intereses. La cuenta surge de aplicar la tasa anual al período de 30 días.

Si la operación se realiza directamente en una sucursal del Banco Nación, la TNA baja al 15,50%. En ese caso, los intereses sobre $1.000.000 durante 30 días alcanzan los $12.739, por lo que el monto final sería de $1.012.739. La diferencia entre ambos canales es de $2.671 por cada millón de pesos. Si la inversión se renueva, esa brecha puede acumularse y ampliarse, aunque el resultado final va a depender de la tasa disponible al momento de cada renovación.

¿Qué banco ofrece la tasa más alta hoy? Las tasas publicadas durante septiembre muestran diferencias importantes entre las entidades. Una comparación difundida el 9 de septiembre ubicó al Banco Provincia en primer puesto, con 21% TNA, seguido por BBVA y Macro con 19,5% para colocaciones a 30 días.

Banco Nación: 18,75% TNA

Banco Galicia: 17,75%

BBVA: 19.5 %

Santander: 16.5 %

Banco Provincia: 21 %

Macro: 19.5 %

ICBC: 18.1 %

Banco Ciudad: 18 %

Patagonia: 16 %

Credicoop: 18.5 % Por eso, antes de constituir el depósito conviene mirar la tasa que aparece en el momento de confirmar la operación. Una diferencia de algunos puntos porcentuales puede modificar el rendimiento, sobre todo cuando el capital que se invierte es elevado. Plazo fijo vs. plazo fijo UVA: dos caras de la misma moneda El plazo fijo tradicional permite conocer de antemano cuánto dinero se va a recibir al vencimiento, porque la tasa queda establecida cuando se constituye. Su principal característica es la previsibilidad: el ahorrista sabe cuánto va a cobrar al finalizar el período. El plazo fijo UVA, en cambio, está vinculado a la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), por lo que su resultado depende de la variación de ese índice durante el tiempo de permanencia. No es una alternativa equivalente a colocar dinero durante 30 días. En el Banco Nación, el plazo fijo UVA precancelable tiene un plazo mínimo de 180 días y un máximo de 370 días. La cancelación anticipada puede solicitarse después de transcurridos 30 días desde la constitución, con un aviso previo de cinco días hábiles. La diferencia central está, entonces, en el horizonte de la inversión. Para quien necesita disponer del dinero al mes siguiente y busca conocer de antemano el rendimiento, el plazo fijo tradicional ofrece una estructura más sencilla. El UVA apunta a proteger el capital frente a la evolución de los precios durante un período más extenso, aunque sus condiciones y plazos son distintos.