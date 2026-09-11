Plazo Fijo: los errores que no tenés que cometer si querés cuidar tus ahorros

Antes de hacer un plazo fijo conviene comparar tasas, revisar el vencimiento y evitar inmovilizar dinero que podés necesitar.

Comparar tasas, conocer el plazo y revisar la renovación automática son claves antes de constituir un plazo fijo.

Un plazo fijo permite conocer de antemano el capital y los intereses que se recibirán al vencimiento, pero eso no significa que cualquier opción sea conveniente. Antes de invertir, es importante revisar las condiciones que ofrece cada banco y el período durante el cual el dinero quedará inmovilizado.

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Uno de los principales errores es mirar solamente cuánto dinero se obtiene al final, sin comparar la tasa de interés y el plazo . El BCRA cuenta con un comparador que permite consultar las tasas informadas por distintas entidades para colocaciones online en pesos a 30 días.

Antes de depositar los ahorros, conviene revisar qué Tasa Nominal Anual (TNA) ofrece cada banco y cuánto representa efectivamente para el período elegido. La tasa puede variar según el monto, el plazo y si el cliente ya tiene una cuenta en la entidad.

El BCRA publica un comparador de tasas de plazos fijos online , que permite consultar las propuestas de distintas entidades. Usarlo puede ayudar a evitar dejar el dinero en un banco que ofrece una remuneración menor por el mismo período.

También hay que prestar atención a las condiciones específicas del producto. No todos los plazos fijos funcionan de la misma manera: algunos permiten cancelación anticipada y otros no, mientras que las opciones pre-cancelables pueden aplicar una tasa menor si se retira el dinero antes del vencimiento.

No poner dinero que podés necesitar antes del vencimiento

Otro error frecuente es invertir en un plazo fijo dinero destinado a gastos cotidianos o emergencias. En un plazo fijo tradicional, el capital queda inmovilizado hasta la fecha pactada y no se puede cancelar anticipadamente.

Por eso, antes de constituirlo, conviene separar los ahorros que pueden permanecer inmovilizados de aquellos que eventualmente podrían necesitarse para pagar una reparación, una deuda o un gasto inesperado.

Si necesitás mayor liquidez, existen alternativas con cancelación anticipada, aunque el retiro antes del vencimiento puede implicar cobrar una tasa menor. La posibilidad de disponer antes del dinero depende del tipo de plazo fijo elegido.

No olvidarse de qué pasa cuando vence

Un detalle que puede pasar inadvertido es qué sucede con el dinero cuando llega la fecha de vencimiento. Según las condiciones pactadas, el banco puede renovar automáticamente el plazo fijo por el mismo período.

Por eso, antes de confirmar la operación es importante revisar si está activada la renovación automática y qué condiciones tendrá el nuevo depósito. De lo contrario, podrías encontrarte con que el dinero vuelve a quedar inmovilizado cuando en realidad querías disponer de él.

También conviene guardar o consultar el comprobante de la operación y controlar en el homebanking la fecha exacta de vencimiento, el capital y los intereses. De esta manera, podés decidir con anticipación qué hacer con los ahorros cuando termine el período.