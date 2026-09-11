Conocés el plazo fijo, pero ¿conocés el plazo fijo UVA? La alternativa que protege el capital ante la inflación

El plazo fijo tradicional es una de las opciones más elegidas para invertir pesos , pero existe otra alternativa menos conocida que cambia por completo la forma de calcular el rendimiento: el plazo fijo UVA . En vez de depender únicamente de una tasa fija, este instrumento ajusta el capital de acuerdo con la evolución de los precios.

La diferencia es importante para quienes buscan proteger sus ahorros frente a la inflación . El depósito se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) , cuyo valor se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) . Al vencimiento, el ahorrista recibe el equivalente en pesos de las UVA acumuladas, más la tasa adicional que establezca el banco.

Un plazo fijo UVA es un depósito bancario en pesos que transforma el dinero invertido en una determinada cantidad de UVAs . La cantidad de unidades queda establecida al momento de hacer la inversión y posteriormente su valor en pesos se modifica siguiendo el CER . Esto significa que el capital no queda atado a una tasa nominal fija como el plazo fijo tradicional. Si el nivel de precios aumenta, el valor de la UVA también se incrementa y, por lo tanto, el capital al vencimiento será mayor.

A ese ajuste se le agrega una tasa de interés determinada por la entidad. Los depósitos UVA se actualizan por CER y los bancos pueden ofrecer una tasa adicional sobre ese ajuste. El resultado final depende de la evolución del índice y de la tasa adicional pactada. Esto diferencia al instrumento de una colocación tradicional: en el primero se conoce de antemano la tasa nominal, mientras que en el UVA el rendimiento final depende de la inflación registrada durante el período.

La principal cuestión a evaluar antes de elegir un plazo fijo UVA es si se puede dejar el dinero inmovilizado durante el período establecido. El plazo mínimo regulatorio es de 90 días , muy por encima de los 30 días que requiere un plazo fijo tradicional. Además, no todos los productos UVA tienen las mismas condiciones de cancelación anticipada.

Existe también el plazo fijo UVA precancelable. En este caso, el ahorrista puede solicitar la cancelación anticipada una vez transcurrido el período mínimo establecido por el banco. Si se retira antes del vencimiento, no se aplica el mecanismo de actualización por UVA previsto para mantener la inversión hasta el final y se considera una tasa de precancelación.

Por ejemplo, el Banco Nación ofrece actualmente un producto UVA precancelable con un plazo de constitución de 180 días. La entidad permite solicitar la cancelación anticipada después de los primeros 30 días, con un aviso previo de cinco días hábiles. En ese caso, el depósito no se ajusta por UVA y pasa a devengar la tasa de precancelación correspondiente. Por eso, antes de contratarlo hay que considerar tres datos: el plazo total, la tasa adicional sobre UVA y las condiciones para retirar el dinero antes del vencimiento.

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Plazo fijo tradicional vs. plazo fijo UVA: ¿cuál elijo?

La elección va a depender principalmente de la relación entre la tasa fija ofrecida por el banco y la inflación esperada durante el período de inversión. El plazo fijo tradicional permite conocer desde el inicio cuánto se cobrará al vencimiento. Su plazo mínimo habitual es de 30 días y el rendimiento se determina mediante una tasa nominal fija pactada al constituir el depósito. El BCRA ofrece un comparador oficial que permite consultar las tasas informadas por las entidades para colocaciones online.

El UVA funciona de otra manera. Si la inflación durante el período es superior a la tasa que se puede obtener con una colocación tradicional, el mecanismo puede resultar más conveniente porque el capital acompaña la evolución de los precios y suma el interés adicional. En cambio, si la inflación termina siendo inferior a la tasa fija disponible, el plazo fijo tradicional puede ofrecer un mejor rendimiento. Por eso, no alcanza con mirar solamente qué banco ofrece la mayor TNA. También hay que considerar cuánto tiempo se necesita dejar inmovilizado el dinero y cuál es la expectativa de inflación para ese período.