Plazo fijo en pesos: cuántos intereses generan $2.000.000 a 30 días

Las tasas de los depósitos muestran diferencias entre bancos y canales de contratación, por lo que comparar antes de invertir es clave para los ahorristas.

Las entidades modificaron sus rendimientos en septiembre. Con una TNA del 20%, una colocación de $2 millones supera los $30.000.

Las tasas de los plazos fijos volvieron a cambiar durante los primeros días de septiembre y generaron diferencias importantes entre las principales entidades financieras. Para quienes tienen pesos disponibles y buscan una inversión de corto plazo , la elección del banco puede modificar de manera considerable el rendimiento obtenido.

Con las tasas informadas para los primeros días del mes, el Banco Nación ofrece una TNA del 20% para colocaciones online a 30 días entre sus clientes, mientras que otras entidades se ubican entre el 16% y el 19,5% . En bancos de menor tamaño aparecen rendimientos de hasta 24% anual.

El resultado depende directamente de la tasa que ofrezca la entidad elegida. Para hacer la cuenta se toma el capital inicial, la TNA y los 30 días de colocación. En el Banco Nación, la tasa para el canal electrónico es del 20% TNA . Con $2.000.000, el cálculo nos deja $32.876,71 de intereses y un total de $2.032.876,71 al vencimiento.

La diferencia aparece si la operación se realiza de manera presencial. En sucursal, Banco Nación informa una TNA del 15,50% , con la que los mismos $2.000.000 generan $25.479,45 durante 30 días. El monto final sería de $2.025.479,45 . Entre ambas alternativas existe una diferencia de $7.397,26 por el mismo capital y plazo.

La modalidad electrónica, además, permite constituir el depósito sin ir a una sucursal . El Banco Nación establece un mínimo de $500 para las operaciones realizadas por sus canales digitales, mientras que en sucursal el mínimo es de $1.500. El plazo mínimo para un depósito tradicional es de 30 días.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

El escenario de septiembre muestra una diferencia considerable entre las entidades. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece un comparador oficial con las tasas nominales anuales informadas por los bancos para colocaciones online a 30 días. La herramienta incluye las diez entidades con mayor volumen de depósitos. Según los datos relevados para los primeros días de septiembre, las principales tasas para clientes son:

Banco Nación: 20% TNA

20% TNA Banco Macro: 19,5% TNA

19,5% TNA BBVA: 19,5% TNA

19,5% TNA Banco Provincia: 19,5% TNA

19,5% TNA Banco Galicia: 18,5% TNA

18,5% TNA Banco Credicoop: 18,5% TNA

18,5% TNA ICBC: 18,1% TNA

18,1% TNA Banco Santander: 17% TNA

17% TNA Banco Ciudad: 17% TNA

17% TNA Banco Patagonia: 16% TNA

Entre las entidades que no forman parte del grupo de los diez bancos con mayor volumen de depósitos aparecen tasas superiores. Reba Compañía Financiera ofrece 24% TNA, mientras que Banco CMF y Crédito Regional llegan al 23,5%. También figuran Banco Bica y Banco del Sol con 23%, y Banco Meridian y Banco Mariva con 22,5%.

Los pros y las contras del plazo fijo

Una de las principales ventajas del plazo fijo tradicional es que permite conocer de antemano cuánto dinero se va a recibir al vencimiento. Si una persona coloca $2.000.000 a una TNA del 20% durante 30 días, sabe que obtendrá $32.876,71 de intereses bajo ese cálculo.

Hablamos de de una operación sencilla y disponible en los canales digitales de buena parte de las entidades. Además, desde marzo de 2024 los bancos pueden establecer libremente las tasas que pagan por los depósitos, por lo que comparar entre instituciones puede generar diferencias importantes.

La principal desventaja es la falta de liquidez. En un plazo fijo tradicional, el dinero queda inmovilizado durante los 30 días y no puede retirarse antes del vencimiento. Por eso, no conviene colocar fondos que puedan necesitarse durante ese período.

Otro punto fundamental es la evolución de los precios. Una tasa nominal del 20% anual representa aproximadamente 1,64% para 30 días, por lo que el rendimiento real va a depender de la inflación registrada durante ese mismo período.